Lula se reúne com primeira ministra da Dinamarca, com fundo Amazônia no radar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta terça-feira, 18, do segundo, e último dia, da terceira reunião de Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-America e Caribenhos (CELAC) e da União Europeia (UE), em Bruxelas, na Bélgica.

O primeiro compromisso do petista foi uma reunião com lideranças europeias consideradas progressistas. Na sequência, Lula participou da sessão plenária da cúpula. O presidente brasileiro também terá duas reuniões bilaterais até o final do dia.

Ele se reunirá com o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, e com a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen. Para o encontro com Frederikse, segundo informações do jornal o Globo, a expectativa do governo é o anúncio de investimentos da Dinamarca no Fundo Amazônia.

Reativado no início do ano, o Fundo Amazônia, operado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), apoia projetos de preservação, desenvolvimento sustentável ou combate ao desmate ilegal. Estados Unidos, Reino Unido e Noruega já realizaram doação ao fundo.

Em seu discurso na abertura do encontro, Lula afirmou que proteger a Amazônia "é uma obrigação" e reafirmou que o Brasil terá desmatamento zero até 2030. O petista disse que a floresta tropical não deve ser vista "apenas como um santuário ecológico" e defendeu um desenvolvimento sustentável do mundo. A fala de Lula vai ao encontro dos planos do governo nos próximos meses. O Ministério da Fazenda irá lançar um projeto que promete fazer uma "revolução verde" na economia brasileira e começará com uma nova proposta para o mercado de carbono.

As mudanças climáticas e o desenvolvimento sustentável estão entre os principais temas da cúpula, que também aborda assuntos como:

Inclusão Social;

Transição digital inclusiva e justa;

Segurança cidadã e combate ao crime organizado;

Transição energética;

Reforma da arquitetura financeira internacional;

Recuperação econômica pós-pandemia da Covid-19.

Apesar de não ser o tema principal da cúpula, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia esteve em pauta em reuniões entre Lula, que é o presidente do bloco sul-americano, e os líderes europeus. Após encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Lula defendeu um acordo “equilibrado” entre o Mercosul e a União, e disse que pretende concluir as negociações até o fim do ano.

Terceira cúpula entre Celac e União Europeia

Foram realizadas duas reuniões de cúpula entre as regiões. A primeira aconteceu em janeiro de 2013 no Chile. O último encontro ocorreu em junho de 2015 em Bruxelas. A previsão é que um novo encontro ocorra em 2025, na Colômbia. O Brasil havia deixado a Celac durante o governo Jair Bolsonaro, mas retornou em janeiro, assim que Lula tomou posse.

A reaproximação dos blocos acontece após a União Europeia anunciar uma “Nova Agenda para o Fortalecimento da Parceria com a América Latina e o Caribe”, com foco em uma parceria política renovada e no reforço das agendas comercial e de investimentos. Em 2021, as relações comerciais entre os dois blocos foram de 300 bilhões de euros.