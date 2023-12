Lula se reúne com prefeito de Maceió para tratar de desabamento de mina da Braskem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se reunir nesta terça-feira, 12, com o prefeito de Maceió, JHC (PL), para tratar do rompimento da mina 18 da Braskem, localizada no bairro Mutange, em Maceió.



Segundo nota da prefeitura da cidade, JHC vai pedir ao governo federal apoio no enfrentamento aos problemas causados pela atividade mineradora da Braskem na capital alagoana.

Também vão participar do encontro o governador de Alagoas, Paulo Dantas; o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; o ministro dos Transportes, Renan Filho; e os senadores Renan Calheiros, Rodrigo Cunha e Fernando Faria.

O encontro foi solicitada na segunda por JHC, que foi para Brasília, onde manteve agenda com Lira para tentar viabilizar a reunião.

“Uma parte de Maceió está enfrentando um grave problema ambiental e humano. Necessitamos de toda a ajuda possível para superar este momento e ajudar as pessoas que precisam de auxílio”, disse JHC.

O que está acontecendo em Maceió

No último domingo, 10, a mina 18 da Braskem, localizada no bairro Mutange em Maceió, sofreu um rompimento. O prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, publicou nas redes sociais o momento do ocorrido.

O rompimento da mina pôde ser percebido em um trecho da Lagoa Mundaú. Imagens divulgadas pela Prefeitura mostraram o reflexo do rompimento na lagoa.

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou o rompimento na Mina 18 não causou "danos maiores aparentes ou risco a vidas".

Em nota no domingo, a Braskem não usou o termo "rompimento" ao falar sobre o ocorrido, adotado pela Defesa Civil de Maceió, e disse que câmeras ao redor da Mina 18 "registraram movimento atípico de água na lagoa Mundaú, no trecho sobre esta cavidade".