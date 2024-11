Lula se posiciona a favor de Kamala Harris a poucos dias das eleições americanas

A poucos dias da eleição presidencial dos Estados Unidos, marcada para a próxima terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou apoio à vice-presidente e candidata democrata à Presidência, Kamala Harris, que enfrenta o ex-presidente Donald Trump na disputa pelo cargo.

Em entrevista concedida ao canal francês TF1, nesta sexta-feira, 1º, Lula afirmou que "obviamente" torce por Kamala. Para o presidente brasileiro, a vitória da sucessora de Joe Biden seria um marco significativo “para o fortalecimento da democracia nos Estados Unidos”.

“Como eu sou amante da democracia, acho que é a coisa mais sagrada que nós humanos conseguimos construir para bem governar nosso planeta, eu obviamente fico torcendo para Kamala Harris ganhar as eleições”, declarou o presidente brasileiro, reforçando seu posicionamento.

Lembrança do ataque ao Capitólio

Lula também relembrou o episódio do ataque ao Capitólio, ocorrido em 6 de janeiro de 2021, quando milhares de apoiadores de Trump invadiram a sede do Congresso americano numa tentativa de impedir a certificação da vitória de Biden. O incidente resultou em cinco mortos e deixou cerca de 140 policiais feridos, abalando o cenário político e a imagem dos EUA como modelo de democracia.

“Eu acho que a Kamala Harris ganhando as eleições é muito mais seguro de a gente fortalecer a democracia nos EUA. Nós vimos o que foi o presidente Donald Trump no final do seu mandato, fazendo aquele ataque ao Capitólio. Uma coisa que era impensável de acontecer nos EUA”, afirmou. Para Lula, o evento evidenciou que os valores democráticos americanos foram postos em risco, especialmente por meio do "ódio destilado" de forma constante.

Disputa acirrada e concentração na Pensilvânia

A quatro dias de uma das eleições mais incertas das últimas décadas, Kamala Harris e Trump aparecem empatados dentro da margem de erro nos sete estados que devem definir o próximo presidente. Ambos os candidatos têm concentrado esforços na Pensilvânia, estado cuja vitória é considerada decisiva, ainda que não definitiva, para conquistar a Casa Branca.

Pesquisas recentes mostram uma leve vantagem de Trump, porém dentro da margem de erro. Segundo dados da Atlas Intel divulgados na quinta-feira, o republicano lidera com um ponto percentual a mais do que Harris, em uma margem de erro de dois pontos para mais ou para menos.