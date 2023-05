Lula se encontra com o primeiro-ministro da Holanda – maior importador europeu de produtos do Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontra nesta terça-feira, 9, com o primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte. O premiê está em missão comercial ao Brasil com uma comitiva de empresários, em uma agenda que começou em São Paulo, passa por Brasília e depois irá para o Ceará.

Rutte será recebido pelo presidente Lula para uma reunião bilateral no Palácio do Planalto, para tratar de temas como as relações econômico-comerciais, investimentos para transição energética e cooperação técnica bilateral.

Uma declaração conjunta à imprensa está prevista para acontecer às 18h, no salão Leste do Palácio do Planalto. Depois disso, o presidente e a primeira-dama, Janja da Silva, oferecerão um jantar à delegação holandesa no Palácio do Itamaraty.

Maior importador europeu

A Holanda é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. O país é o segundo colocado entre os maiores investidores estrangeiros imediatos no mercado brasileiro, com estoque de cerca de US$ 126 bilhões, contabilizado no ano de 2021.

Em 2022, foi o quarto país do mundo – e o primeiro da Europa – que mais importou produtos brasileiros, com um fluxo de US$ 11,9 bilhões. Também está em 21º no ranking de países que mais exportaram para o Brasil, com US$ 2,75 bilhões.

O principal produto brasileiro de exportação foi o petróleo, com 18% do total, seguido pela soja (9,5%) e o ferro (5,9%). Os combustíveis refinados responderam por 42% dos produtos holandeses importados pelo Brasil, seguidos por adubos e fertilizantes (11%) e produtos industrializados (4,7%).