Lula sanciona projeto contra adultização de crianças nas redes nesta quarta; veja o que diz o texto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona nesta quarta-feira, 17 de setembro, o Projeto de Lei 2628/2022, conhecido como PL da Adultização. A medida estabelece regras para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital, diante do aumento da exposição precoce a conteúdos inadequados nas plataformas on-line.

A cerimônia está marcada para as 17h, no Salão Leste do Palácio do Planalto, em Brasília, com a presença de ministros e outras autoridades.

Participam do evento o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, além dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Gleisi Hoffman (Secretaria de Relações Institucionais), Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública) e Macaé Evaristo (Direitos Humanos e da Cidadania).

O evento também contará com a presença de outras autoridades e representantes de órgãos ligados à proteção da infância.

O tema ganhou repercussão nacional após o influenciador Felipe Bressanim, conhecido como Felca, publicar um vídeo denunciando a adultização e a sexualização de crianças nas redes sociais.

O conteúdo ultrapassou 40 milhões de visualizações.

Youtuber e influenciador Felca. Foto: Reprodução / YouTube (Reprodução/YouTube)

Após a publicação, a Câmara passou a acumular ao menos 32 propostas relacionadas ao assunto, enquanto parlamentares articulam um pedido de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos), declarou na segunda-feira, 18, que a intenção é votar o projeto logo após a comissão geral convocada para debater o tema. O projeto deve ser debatido nesta terça-feira na reunião dos líderes da Câmara.

Apresentado pelo senador Alessandro Vieira (MDB), o projeto teve apoio de parlamentares da oposição no Senado, como o da senadora Damares Alves (PL).

Apesar do consenso em torno da pauta, uma parcela da oposição na Câmara se posiciona contra o texto.

O que prevê o projeto contra a adultização

Entre as medidas, o PL tornaobrigatória a disponibilização de ferramentas de controle parental acessíveis, restringe o contato direto entre menores e adultos desconhecidos e exige a remoção rápida de conteúdos impróprios.

As plataformas deverão ainda criar mecanismos para verificar a idade dos usuários e exigir a supervisão do uso da internet pelos responsáveis.

O projeto impõe limites à publicidade direcionada, proibindo práticas que explorem sentimentos de inferioridade, incitem violência ou incentivem comportamentos nocivos. As empresas que descumprirem as normas estarão sujeitas a multas e à obrigação de corrigir falhas de forma imediata.

As chamadas big techs, grandes empresas de tecnologia, terão de adotar sistemas de notificação de abuso sexual, oferecer configurações mais protetivas de privacidade e restringir o acesso de crianças e adolescentes a produtos e serviços inadequados. O texto inclui obrigações de prevenção contra bullying, exploração sexual e padrões de uso que incentivem vícios e transtornos.

Pais e responsáveis terão acesso a ferramentas que permitam limitar a visibilidade de conteúdos, restringir a comunicação entre adultos e menores e controlar o tempo de uso das plataformas. A criação de contas por crianças será permitida apenas se vinculada ao perfil de seus responsáveis legais.

Penalidades e restrições adicionais

O PL também determina que empresas de tecnologia reportem casos de exploração e abuso sexual infantil a autoridades nacionais e internacionais, com obrigação de remover conteúdos denunciados sem necessidade de ordem judicial. As denúncias anônimas, no entanto, não serão aceitas.

Aplicativos com mais de um milhão de usuários menores terão de publicar relatórios semestrais sobre denúncias recebidas e providências tomadas. O texto ainda proíbe as chamadas loot boxes, caixas de recompensa digitais que fornecem itens aleatórios em jogos, consideradas similares a apostas.

As penalidades previstas vão de advertência e suspensão até a proibição do serviço. As multas podem chegar a 10% do faturamento da empresa no ano anterior ou variar de R$ 10 a R$ 1 mil por usuário cadastrado, limitadas a R$ 50 milhões por infração.

O que é adultização

Segundo associações de defesa dos direitos das crianças, a adultização infantil ocorre quando crianças passam a reproduzir comportamentos, padrões estéticos ou consumos próprios do universo adulto de forma precoce. Esse processo pode ser impulsionado por influenciadores digitais, músicas e danças de conotação sexual, valorização excessiva da aparência ou estímulo a estilos de vida incompatíveis com a infância.

Além de distorcer a percepção da criança sobre si mesma e sobre o mundo, a adultização pode abrir caminho para riscos mais graves, como exploração sexual e comprometimento do desenvolvimento saudável.