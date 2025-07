Lula recebe primeiro-ministro da China, Li Qiang, e firma novos acordos bilaterais

Em 5 de julho, o primeiro-ministro do Conselho de Estado da China, Li Qiang, reuniu-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Rio de Janeiro para reforçar a cooperação entre os dois países.

Durante o encontro, Li Qiang transmitiu uma mensagem do presidente Xi Jinping a Lula e afirmou que as relações bilaterais atravessam um período de fortalecimento.

Segundo ele, China e Brasil têm ampliado a parceria estratégica com base em compromissos firmados durante a visita de Lula a Pequim em maio. O governo chinês afirmou que pretende aprofundar a colaboração com o Brasil em diversas frentes, com foco em resultados concretos que beneficiem as populações dos dois países.

Áreas de Cooperação Expandida

Li propôs expandir a cooperação nos setores de comércio, finanças e infraestrutura, além de incentivar novas frentes em áreas como economia digital, inovação, tecnologia, economia verde e setor aeroespacial.

Ele também destacou a importância da parceria no contexto da Iniciativa Cinturão e Rota. Para 2026, o governo chinês sugeriu a realização de eventos conjuntos no âmbito do “Ano da Cultura China-Brasil” e defendeu ações voltadas para intercâmbio educacional, programas de juventude e saúde pública.

Cooperação Internacional e Multilateral

Na esfera internacional, Li Qiang afirmou que China e Brasil devem reforçar a articulação em fóruns multilaterais como ONU, BRICS e G20.

Segundo ele, os dois países têm papel relevante na promoção de uma ordem multipolar mais equilibrada e de uma globalização mais inclusiva. Li declarou apoio à realização da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP) em Belém, marcada para 2025.

Prioridades para a Cooperação Bilateral

Lula, por sua vez, solicitou que Li Qiang transmitisse saudações a Xi Jinping e reiterou o interesse do Brasil em aprofundar a cooperação bilateral.

O presidente brasileiro citou áreas prioritárias como economia, ciência, tecnologia, finanças e setor aeroespacial, além do enfrentamento às mudanças climáticas. Lula também elogiou a 4ª Reunião Ministerial do Fórum China-CELAC e defendeu a intensificação do diálogo multilateral com a China.

Após a reunião, autoridades dos dois países assinaram acordos de cooperação nas áreas de finanças, inteligência artificial, estratégias de desenvolvimento e setor aeroespacial.

Li Qiang desembarcou no Rio de Janeiro na tarde do dia 5, em voo fretado. Ele foi recebido por representantes do governo brasileiro e pelo embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao.