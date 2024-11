Lula recebe hoje novo embaixador da Argentina indicado por Milei

Oito meses depois de ter recebido autorização para assumir a Embaixada da Argentina em Brasília, o diplomata Guillermo Daniel Raimondi e outros embaixadores apresentarão, nesta quinta-feira, 14, cartas credenciais ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em cerimônia no Palácio do Planalto.

Raimondi chegou ao Brasil no dia 2 de junho, três meses após o agrément. Ele vai substituir o peronista Daniel Scioli, que deixou o cargo para assumir a secretaria de Turismo, Ambiente e Esporte do governo de Javier Milei.

A carta credencial é enviada de um chefe de Estado para outro, com o objetivo de formalizar a presença do embaixador no país. Agora, Raimondi está apto a atuar como chefe do posto, poucos dias antes da cúpula de líderes do G20, que acontecerá nos dias 18 e 19, no Rio de Janeiro. O presidente da Argentina estará presente no evento.

Raiondi foi bem recebido pelo governo brasileiro, apesar das críticas de Milei a Lula, antes e depois de ser eleito presidente da Argentina, em novembro de 2023. O argentino chegou a chamar o presidente do Brasil de corrupto, o que causou uma crise sem precedentes na história das relações entre dois principais sócios do Mercosul. Porém, embora os dois presidentes só tenham se encontrado em eventos formais, a agenda bilateral continua caminhando, segundo interlocutores dos dois governos.

Até o momento, não há previsão de uma reunião bilateral entre Lula e Milei, à margem do G20. Interlocutores do governo brasileiro afirmam que não houve pedido dos argentinos para que a conversa acontecesse e dize, não acreditar que haverá alguma solicitação nesse sentido.

Ligado ao ex-presidente Jair Bosonaro e fã declarado de Donald Trump, Milei conversou com o presidente eleito dos Estados Unidos nesta semana. Ele tem tomado medidas polêmicas, como a demissão de Diana Mondino do cargo de chanceler, por ter votado a favor de uma resolução que pede o fim do embargo a Cuba.

Nesta quarta-feira, Milei determinou a retirada da delegação da Argentina presente na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP29), em Baku, no Azerbaijão. Com isso, evidencia uma postura de negacionismo climático, indo contra os princípios defendidos pela diplomacia brasileira.

O novo embaixador argentino é especialista em Mercosul e teve várias funções ligadas ao tema, como diretor de Assuntos Econômicos Comerciais do bloco, subsecretário de Integração Econômica Americana e Mercosul e coordenador argentino no Grupo Mercado Comum (GMC). Formado em Economia Política pela Universidade de Genebra, Raimondi também foi embaixador da Argentina na Organização dos Estados Americanos (OEA) e vice-chanceler o período de 2017 a 2019.