Lula perde para Bolsonaro, Michelle e Tarcísio por mais de 10 pontos no 2º turno em 2026, diz Futura

Os dados da pesquisa do instituto Futura Inteligência, divulgada em primeira mão pela EXAME nesta sexta-feira, 27, mostram que, se as eleições de 2026 fossem hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria derrotado por seis dos oito adversários testados com diferenças acima da margem de erro da pesquisa, com diferenças de intenção de voto de até 12 pontos percentuais.

O levantamento mostra que Lula seria superado para além da margem de erro em disputas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), hoje inelegível; a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL); o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos); o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD); o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL); e o ex-governador Ciro Gomes (PDT).

O melhor desempenho na disputa contra Lula é o de Bolsonaro, com 50% das intenções de voto contra 37,4% para o petista, uma diferença de 12,6 pontos percentuais. Nesse cenário, o percentual de votos em branco ou nulos chega a 11,4%.

Tarcísio é o segundo nome com melhor desempenho nas simulações, com 46,5% das intenções de voto contra 34,9% de Lula. Essa é a primeira vez que o governador paulista, que até o momento nega uma candidatura à Presidência, fica à frente de Lula para além da margem de erro.

Michelle aparece com uma diferença de 10,4 pontos percentuais contra o presidente. Eduardo Bolsonaro tem 44,8% das intenções de voto contra 38,1% de Lula.

Ciro Gomes, com uma diferença de intenção de votos de 9,1 pontos, e Ratinho Jr., com 5 pontos, são outros nomes que venceriam o petista se as eleições fossem hoje.

Os governadores Ronaldo Caiado e Romeu Zema aparecem numericamente à frente de Lula, mas estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro.

José Luiz Soares Orrico, fundador e diretor técnico da Futura, afirma que nesse momento, a mais de um ano e três meses da eleição, o mais importante é observar as tendências. Segundo ele, Tarcísio e Ratinho Jr, por exemplo, mostram uma tendência de crescimento e são nomes desconhecidos na comparação com nomes como Lula e Bolsonaro.

"O que é preciso observar nas curvas é o caminho delas. É o filme. Quando se vê isso, principalmente no caso do Tarcísio e um pouco no do Ratinho, percebe-se que eles têm uma reta em crescimento. Essa é uma possibilidade que se pode observar. À medida que os nomes deles são mais falados as pessoas começam a reconhecer esses nomes. Eles são dois governadores muito bem avaliados", diz.

O fundador da Futura avalia ainda que o resultado da eleição do próximo ano dependerá da centro-direita ter um único candidato para disputar com Lula.

Lula lidera em três cenários de primeiro turno

No primeiro turno, com um número maior de adversários, Lula lidera em três cenários, com Ciro Gomes, Tarcísio e Ratinho Jr. como os principais nomes de oposição. O petista aparece com percentuais que variam entre 29% e 25%.

Em disputas em que Jair, Michelle e Eduardo Bolsonaro são testados, Lula fica na segunda posição.

O desempenho de Lula em todos os cenários é reflexo da queda de popularidade do petista. Desde novembro de 2024, a avaliação negativa subiu e se descolou da positiva. O pior patamar foi registrado em março, com 52,6% afirmando que o trabalho de Lula é ruim e péssimo.

Orrico pondera que, apesar do cenário atual, é difícil que Lula chegue nas eleições com um patamar menor do que registrado nas últimas pesquisas.

"Eu vejo que, neste momento, o quadro está muito difícil. É muito difícil que a situação continue nesse nível até as eleições. Evidentemente, eu também acho que pode até piorar, mas acho que é difícil que isso aconteça, porque o Lula tem um determinado patamar de apoio que ele não vai perder", afirma.

Eleição ainda não está na pauta

Outros dados da pesquisa mostram que a eleição ainda não está na pauta da população. Na pergunta sobre quem poderia se candidatar à Presidência, 63,2% dizem que não sabem ou não responderam. Lula lidera com 23,3%, seguido por Bolsonaro, com 19,2%, e Tarcísio, com 7,2%.

No levantamento espontâneo, 36,1% afirmam que estão indecisos ou não sabem em quem vão votar em outubro do próximo ano. Bolsonaro tem 27,8%, Lula, 19,7%, e Tarcísio, apenas 3%.

"Isso quer dizer que a eleição está fora da pauta. E, quando você pergunta sobre o tema, a pessoa só lembra do Lula e do Bolsonaro. É natural. Estamos a 1 ano e 3 meses do processo eleitoral", diz Orrico.

A pesquisa Futura entrevistou 2000 brasileiros adultos entre os dias 12 e 23 de junho de 2025. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos com nível de confiança de 95%.

Cenários de 2º turno eleições 2026

2º Turno - Lula x Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro: 50%

Lula: 37,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 11,4%

NS/NR/Indeciso: 1,2%

2º Turno - Lula x Tarcísio de Freitas

Tarcísio de Freitas: 46,5%

Lula: 34,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 15,8%

NS/NR/Indeciso: 2,8%

2º Turno - Lula x Michelle Bolsonaro

Michelle Bolsonaro: 48,4%

Lula: 38,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 12,3%

NS/NR/Indeciso: 1,3%

2º Turno - Lula x Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro: 44,8%

Lula: 38,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 15,6%

NS/NR/Indeciso: 1,6%

2º Turno - Lula x Ronaldo Caiado

Ronaldo Caiado: 39,2%

Lula: 36,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 22%

NS/NR/Indeciso: 2,5%

2º Turno - Lula x Ciro Gomes

Ciro Gomes: 41,2%

Lula: 32,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 24,3%

NS/NR/Indeciso: 2,4%

2º Turno - Lula x Romeu Zema

Romeu Zema: 37,7%

Lula: 37,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 21,9%

NS/NR/Indeciso: 2,8%

2º Turno - Lula x Ratinho Júnior

Ratinho Jr: 41,7%

Lula: 36,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 19,4%

NS/NR/Indeciso: 2,1%

Cenários de 1º turno

Cenário 1

Eduardo Bolsonaro: 33,2%

Lula: 29,1%

Ciro Gomes: 13,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 12,3%

Ronaldo Caiado: 9,1%

NS/NR/Indeciso: 3,1%

Cenário 2

Jair Bolsonaro: 45,3%

Lula: 29,0%

Ciro Gomes: 10,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 7,5%

Ronaldo Caiado: 5,9%

NS/NR/Indeciso: 2,0%

Cenário 3

Lula: 28,2%

Tarcísio de Freitas: 26,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 19,3%

Ciro Gomes: 14,4%

Ronaldo Caiado: 6,0%

NS/NR/Indeciso: 5,8%

Cenário 4

Michelle Bolsonaro: 38,9%

Lula: 29,0%

Ciro Gomes: 12,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 9,4%

Ronaldo Caiado: 7,8%

NS/NR/Indeciso: 2,9%

Cenário 5

Lula: 25,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 21,5%

Ratinho Júnior: 19,2%

Ciro Gomes: 16,8%

Ronaldo Caiado: 11,1%

NS/NR/Indeciso: 6,0%

Cenário 6