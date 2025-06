Lula perde para Bolsonaro e empata com outros 4 nomes da direita no 2º turno em 2026, diz Futura O petista aparece empatado com a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e o do Paraná, Ratinho Jr. (PSD)