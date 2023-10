Lula participa por vídeo de evento em comemoração dos 20 anos do Bolsa Família

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta sexta-feira, 20, da cerimônia que celebra 20 anos de criação do Bolsa Família. Em recuperação da cirurgia no quadril, realizada no fim de setembro, o petista discursará ao vivo por videoconferência. O ministro do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, também marcará presença no evento.

Criado em outubro de 2003, no primeiro mandato de Lula, o programa começou a ser distribuído à população em janeiro de 2004. Durante o governo Bolsonaro, o benefício foi rebatizado e passou a chamar Auxílio Brasil. Em março deste ano, o Bolsa Família foi relançado, com inclusão de mais de 2 milhões de pessoas e um pente-fino que cortou beneficiários por irregularidades.

Segundo dados do MSD, em setembro, o programa investiu R$ 14,58 bilhões para 21,47 milhões de famílias. O valor médio do benefício pago chegou a R$ 686,89, o segundo mais alto já registrado na história dos programas de transferência de renda do governo federal. Na última quarta-feira, 18, o pagamento de outubro foi liberado.

Estudo aponta 3 milhões deixaram a pobreza em 2023

Um estudo divulgado em setembro pela Fundação Getulio Vargas (FGV), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Banco Mundial, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, apontou que 3 milhões de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família deixaram a pobreza em neste ano.

De acordo com a pesquisa, em janeiro de 2023, havia 21,7 milhões de famílias inscritas no programa, das quais 4,5 milhões eram consideradas pobres. Em setembro, são 1,5 milhão de famílias na pobreza entre os 21,2 milhões de beneficiários.

Quem tem direto a receber o Bolsa Família?

Para ter direito ao Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Ou seja, se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.302), e nessa família há seis pessoas, a renda de cada um é de R$ 217. Como está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, essa família tem o direito de receber o benefício.