Lula participa de jantar com empresários na noite de terça-feira

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrará com empresários na terça-feira, 27, em jantar promovido pelo grupo Esfera, em São Paulo (SP). A informação foi antecipada pela coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmada pela EXAME.

Cerca de 100 convidados devem participar do jantar, entre donos e presidentes de grandes empresas do Brasil. Será possivelmente o maior encontro com empresários de todas as campanhas para presidente de que o petista já participou, segundo o colunista.

O evento será uma oportunidade para que Lula reforce os compromissos firmados com o centro. O grupo Esfera Brasil se define como “uma organização criada para fomentar o pensamento e o diálogo sobre o Brasil e um think tank que reúne empresários, empreendedores e a classe produtiva”.

O grupo, presidido por João Carlos Camargo, costuma dialogar com políticos e autoridades. Na sexta-feira passada, 23, os empresários receberam o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ricardo Lewandowski.

Na quinta-feira, 29, Lula participa do debate com presidenciáveis na TV Globo. Será o último embate direto entre os candidatos antes do primeiro turno das eleições, no domingo, 2 de outubro.

