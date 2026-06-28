Lula ou Flávio: quem está na frente nas pesquisas a menos de 100 dias do 1º turno

Faltam menos de 100 dias para o 1º turno das eleições gerais de 2026, marcado para o dia 4 de outubro, e as pesquisas ainda mostram um país polarizado e gráficos lotados de empates técnicos.

Ao longo desta semana, os três levantamentos presidenciais publicados mostram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) muito próximos, muitas vezes empatados.

Os estudos sobre a corrida ao Planalto divulgados entre os dias 22 e 27 foram Gerp, PoderData/Aya e Vox.

A seguir, confira os principais números de cada pesquisa.

Gerp

A pesquisa Gerp foi divulgada na última quarta-feira, 24. No cenário estimulado de primeiro turno, o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro aparecem em empate técnico. Lula registra 37% das intenções de voto, e Flávio, 34%.

A margem de erro do levantamento é de 2,19 pontos percentuais para mais ou para menos. Nos dois últimos levantamentos do instituto, os pré-candidatos apareceram empatados.

Já em um possível segundo turno, a pesquisa revelou um novo empate técnico. Neste cenário, o senador alcança 42% das intenções de voto, contra os 40% de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro: 42%

Lula: 40%

Branco/Nulo: 14,8%

NS/NR: 3,5%

PoderData/Aya

Na pesquisa PoderData/Aya, divulgada na quinta-feira, 25, o petista aparece com 40% das intenções de voto, contra 36% de Flávio Bolsonaro no primeiro turno, configurando mais um empate técnico. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Enquanto o índice do presidente permanece inalterado desde o último levantamento do instituto, em 25 de maio, o senador subiu 1 ponto percentual desde então.

As datas de coleta das entrevistas e divulgação dos estudos coincidem com diferentes momentos da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga a fraude financeira do Banco Master.

Em maio, a pesquisa mediu a reação dos eleitores às conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, dono do banco. Em junho, quem está na mira da operação é o líder do Governo no Senado, Jaques Wagner (PT). A relação do petista com o caso, no entanto, não alterou o desempenho de Lula.

O segundo turno medido pela pesquisa também resultou em empate. Lula registra 46% das intenções de voto, enquanto Flávio tem 43%.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 46%

Flávio Bolsonaro: 43%

Branco/Nulo: 8%

NS/NR: 3%

Vox Brasil

Divulgado no sábado, 27, o levantamento da Vox Brasil mostra Lula na liderança da corrida presidencial em cenário estimulado de primeiro turno.

O petista aparece com 38,3% das intenções de voto, contra 32,2% de Flávio Bolsonaro (PL), uma vantagem de 6,1 pontos percentuais.

Na simulação de segundo turno, Lula aparece com 45,3% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Flávio, que registra 42,8%. Pela margem de erro do levantamento, o petista e o senador do PL estão tecnicamente empatados.