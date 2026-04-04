Lula ou Flávio? Quem está na frente na disputa para presidente nessa semana

As pesquisas divulgadas nesta semana reforçam a consolidação da disputa presidencial de 2026 entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), com ambos em cenário de empate técnico.

No levantamento da BTG Pactual/Nexus, o presidente aparece com 41% das intenções de voto no primeiro turno, contra 38% do senador. Apesar da vantagem numérica, a diferença está dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, o que mantém o cenário indefinido.

Já no segundo turno, os dois registram exatamente 46%, configurando empate numérico no principal cenário testado.

A pesquisa também mostra estabilidade no patamar eleitoral de Lula, que repete 46% em diferentes simulações de segundo turno contra outros nomes. Já Flávio Bolsonaro concentra força suficiente para manter a disputa equilibrada, sobretudo entre eleitores evangélicos, homens e nas regiões Sul e Centro-Oeste.

O levantamento da Paraná Pesquisas aponta quadro semelhante. No primeiro turno, Lula tem 41,3% contra 37,8% de Flávio Bolsonaro, novamente dentro da margem de erro.

No segundo turno, o senador aparece numericamente à frente pela segunda vez no instituto, com 45,2% contra 44,1% de Lula, mas ainda em empate técnico.

Fora da polarização, os demais candidatos seguem com desempenho limitado. Nomes como Romeu Zema e Ronaldo Caiado marcam cerca de 3% a 4%, enquanto outros postulantes não ultrapassam 2%.

BTG/Nexus

A pesquisa Nexus entrevistou 2.006 eleitores, entre os dias 27 e 29 de março, por meio de telefone (via CATI). A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada por Banco BTG Pactual S.A. e está registrada no TSE sob o protocolo BR-07875/2026.

Cenários de 1º turno da Pesquisa BTG/Nexus (março de 2026)

Cenário 1

Lula: 41%

Flávio Bolsonaro: 38%

Romeu Zema: 4%

Ronaldo Caiado: 4%

Renan Santos: 2%

Aldo Rebelo: 0%

Não votaria: 0%

Nenhum/Branco/Nulo: 8%

NS/NR: 2%

Cenário 2

Lula: 39%

Flávio Bolsonaro: 39%

Romeu Zema: 5%

Renan Santos: 3%

Aldo Rebelo: 1%

Eduardo Leite: 4%

Não votaria: 0%

Nenhum/Branco/Nulo: 7%

NS/NR: 2%

Cenário 3

Lula: 42%

Flávio Bolsonaro: 39%

Romeu Zema: 6%

Renan Santos: 3%

Aldo Rebelo: 1%

Não votaria: 0%

Nenhum/Branco/Nulo: 6%

NS/NR: 2%

Cenários de 2º turno da Pesquisa BTG/Nexus (março de 2026)

Lula vs. Flávio Bolsonaro

Lula: 46%

Flávio Bolsonaro: 46%

Não votaria: 0%

Nenhum/Branco/Nulo: 7%

NS/NR: 0%

Lula vs. Romeu Zema

Lula: 46%

Romeu Zema: 40%

Não votaria: 0%

Nenhum/Branco/Nulo: 12%

NS/NR: 2%

Lula vs. Ronaldo Caiado

Lula: 46%

Ronaldo Caiado: 41%

Não votaria: 0%

Nenhum/Branco/Nulo: 12%

NS/NR: 1%

Lula vs. Eduardo Leite

Lula: 46%

Eduardo Leite: 36%

Não votaria: 0%

Nenhum/Branco/Nulo: 17%

NS/NR: 1%

Paraná Pesquisas

A pesquisa foi realizada com 2080 eleitores em 26 estados e no Distrito Federal, em 163 municípios, entre os dias 25 e 28 de fevereiro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O registro do levantamento no TSE é de BR-00873/2026.

Cenário de 1º turno da Paraná Pesquisas (março de 2026)

Lula: 41,3%

Flávio Bolsonaro: 37,8%

Ronaldo Caiado: 3,6%

Romeu Zema: 3,0%

Renan Santos: 1,2%

Aldo Rebelo: 1,1%

Não sabe/ não opinou: 5,0%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 7,0%

Cenário de 2º turno da Paraná Pesquisas (março de 2026)