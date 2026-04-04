Lula ou Flávio? Quem está na frente na disputa para presidente nessa semana

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 4 de abril de 2026 às 08h00.
As pesquisas divulgadas nesta semana reforçam a consolidação da disputa presidencial de 2026 entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), com ambos em cenário de empate técnico.
No levantamento da BTG Pactual/Nexus, o presidente aparece com 41% das intenções de voto no primeiro turno, contra 38% do senador. Apesar da vantagem numérica, a diferença está dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, o que mantém o cenário indefinido.
Já no segundo turno, os dois registram exatamente 46%, configurando empate numérico no principal cenário testado.
A pesquisa também mostra estabilidade no patamar eleitoral de Lula, que repete 46% em diferentes simulações de segundo turno contra outros nomes. Já Flávio Bolsonaro concentra força suficiente para manter a disputa equilibrada, sobretudo entre eleitores evangélicos, homens e nas regiões Sul e Centro-Oeste.
O levantamento da Paraná Pesquisas aponta quadro semelhante. No primeiro turno, Lula tem 41,3% contra 37,8% de Flávio Bolsonaro, novamente dentro da margem de erro.
No segundo turno, o senador aparece numericamente à frente pela segunda vez no instituto, com 45,2% contra 44,1% de Lula, mas ainda em empate técnico.
Fora da polarização, os demais candidatos seguem com desempenho limitado. Nomes como Romeu Zema e Ronaldo Caiado marcam cerca de 3% a 4%, enquanto outros postulantes não ultrapassam 2%.
A pesquisa Nexus entrevistou 2.006 eleitores, entre os dias 27 e 29 de março, por meio de telefone (via CATI). A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada por Banco BTG Pactual S.A. e está registrada no TSE sob o protocolo BR-07875/2026.
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3
Lula vs. Flávio Bolsonaro
Lula vs. Romeu Zema
Lula vs. Ronaldo Caiado
Lula vs. Eduardo Leite
A pesquisa foi realizada com 2080 eleitores em 26 estados e no Distrito Federal, em 163 municípios, entre os dias 25 e 28 de fevereiro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O registro do levantamento no TSE é de BR-00873/2026.