Lula ou Flávio Bolsonaro: quem está na frente na disputa pela presidência?

As pesquisas eleitorais divulgadas ao longo da última semana contribuem para a visão de que a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) pela Presidência irá para o segundo turno e resultará em uma corrida eleitoral apertada.

A pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta semana indicou o petista na frente nos cenários testados de primeiro turno. No entano, ao olhar para o segundo turno, Flávio ultrapassa Lula em 1 ponto percentual. Como a margem de erro é de 1 ponto percentual, os dois são considerados tecnicamente empatados.

A vantagem numérica de Flávio Bolsonaro sobre Lula ocorreu pela primeira vez em um dos lenvatamentos realizados pela AtlasIntel.

A pesquisa também testou o nome do petista contra o ex-presidente Jair Bolsonaro - que está inelegível - e de Michelle Bolsonaro, que, segundo Eduardo Bolsonaro em conversa com jornalistas nesta sexta-feira, 27, nos Estados, deve sair ao Senado no Distrito Federal. No cenário em que Lula e Michelle Bolsonaro se enfrentam em um eventual segundo turno, a ex-primeira dama levaria 47% dos votos, enquanto Lula receberia 46,8%.

Entre os possíveis cenários de segundo turno, a Atlas também testou Lula contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O político carioca apareceria na frente do petista, com vantagem numérica de 0,9 ponto percentual, mas ainda dentro da margem de erro.

Já a pesquisa Gerp mostra Lula e Flávio empatados tecnicamente nas quatro simualões de primeiro turno realizadas pelo instituto. Um dos cenários testados no primeiro turno resultou em empate numérico: tanto o petista quanto o pré-candidato do PL registraram 37% das intenções de voto cada.

Já em um eventual segundo turno, a Gerp indica que Flávio Bolsonaro númericamente à frente de Lula, com 48% a 45%. No entanto, ainda por conta da margem de erro de 2,24 pontos, o cenário é de empate técnico.

Além dos possíveis presidenciáveis Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Ratinho Jr. (PSD), Eduardo Leite (PSD), Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC), o nome de Ciro Gomes (PSDB) também apareceu em uma das pesquisas da semana.

O levantamento feito pela Gerp testou o desempenho do ex-governador no Ceará em uma eventual corrida presidencial. Ciro aparece em terceiro lugar nos cenários de primeiro tuno, com 7% das intenções de voto. No entanto, em um eventual segundo turno contra Lula, os dois estariam tecnicamente empatados. Um possível embate entre Ciro Gomes e Flávio Bolsonaro não foi testado.

Apesar de Ratinho Jr. já ter deixado a corrida presidencial, o nome do governador do Paraná foi adicionado nos cenários estimulados das duas pesquisas.

Cenários 1º turno AtlasIntel (março 2026)

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.028 brasileiros adultos entre os dias 18 e 23 de março de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número 04227/2026.

1º turno

Cenário 1

Lula: 45,9%

Flávio Bolsonaro: 40,1%

Renan Santos: 4,4%

Ronaldo Caiado: 3,7%

Romeu Zema: 3,1%

Aldo Rebelo: 0,6%

Voto branco/nulo: 1,9%

Não sei: 0,3%

Cenário 2

Lula: 45,5%

Flávio Bolsonaro: 42,4%

Renan Santos: 4,6%

Romeu Zema: 3,7%

Eduardo Leite: 1,2%

Aldo Rebelo: 0,8%

Voto branco/nulo: 1,6%

Não sei: 0,3%

Cenário 3

Lula: 45,7%

Flávio Bolsonaro: 40,6%

Renan Santos: 4,5%

Ratinho Jr.: 3,4%

Romeu Zema: 3,3%

Aldo Rebelo: 0,7%

Voto branco/nulo: 1,6%

Não sei: 0,3%

Cenário 4

Lula: 45,6%

Tarcísio de Freitas: 33,3%

Romeu Zema: 6,2%

Renan Santos: 4,6%

Ronaldo Caiado: 4,2%

Aldo Rebelo: 0,6%

Voto branco/nulo: 3,9%

Não sei: 1,7%

Cenário 5

Lula: 45,7%

Flávio Bolsonaro: 35,8%

Tarcísio de Freitas: 7,9%

Renan Santos: 4,3%

Ronaldo Caiado: 2,8%

Romeu Zema: 1,6%

Aldo Rebelo: 0,5%

Voto branco/nulo: 1,3%

Não sei: 0,1%

2º turno

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 46,6%

Flávio Bolsonaro: 47,6%

Branco/Nulo/Não sei: 5,8%

Lula x Michelle Bolsonaro

Lula: 46,8%

Michelle Bolsonaro: 47%

Branco/Nulo/Não sei: 6,2%

Lula x Jair Bolsonaro

Lula: 46,6%

Jair Bolsonaro: 47,4%

Branco/Nulo/Não sei: 6,0%

Lula x Romeu Zema

Lula: 46,6%

Romeu Zema: 43,7%

Branco/Nulo/Não sei: 9,8%

Lula x Tarcísio de Freitas

Lula: 46,3%

Tarcísio de Freitas: 47,2%

Branco/Nulo/Não sei: 6,5%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 46,2%

Ronaldo Caiado: 36,7%

Branco/Nulo/Não sei: 17,1%

Lula x Ratinho Jr.

Lula: 46,1%

Ratinho Jr.: 38,7%

Branco/Nulo/Não sei: 15,2%

Lula x Eduardo Leite

Lula: 45,5%

Eduardo Leite: 22,7%

Branco/Nulo/Não sei: 31,8%

Pesquisa Gerp (março 2026)

A pesquisa Gerp foi feita com 2 mil entrevistas entre 20 e 25 de março de 2026. O índice de confiança é de 95,55% e a margem de erro é de 2,24 pontos percentuais para mais ou para menos.

1º turno

Cenário 1

Lula: 38%

Flávio Bolsonaro: 36%

Ciro Gomes: 7%

Ratinho Jr.: 4%

Romeu Zema: 3%

Ronaldo Caiado: 3%

Renan Santos: 1%

Aldo Rebelo: 0%

Nenhum deles: 3%

Não sabe/Não respondeu: 6%

Cenário 2

Lula: 38%

Flávio Bolsonaro: 37%

Ciro Gomes: 7%

Ronaldo Caiado: 5%

Romeu Zema: 5%

Renan Santos: 1%

Aldo Rebelo: 0%

Nenhum deles: 3%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Cenário 3

Lula: 37%

Flávio Bolsonaro: 37%

Ciro Gomes: 7%

Ratinho Jr.: 5%

Romeu Zema: 4%

Renan Santos: 1%

Aldo Rebelo: 0%

Nenhum deles: 4%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Cenário 4

Lula: 38%

Flávio Bolsonaro: 40%

Ciro Gomes: 7%

Romeu Zema: 5%

Eduardo Leite: 3%

Renan Santos: 1%

Aldo Rebelo: 0%

Nenhum deles: 3%

Não sabe/Não respondeu: 4%

2º turno

Lula x Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro: 48%

Lula: 45%

Nenhum deles: 5%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Lula x Ciro Gomes

Lula: 39%

Ciro Gomes: 38%

Nenhum deles: 19%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Lula x Ratinho Jr.

Lula: 42%

Ratinho Jr.: 42%

Nenhum deles: 13%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Lula x Romeu Zema

Lula: 45%

Romeu Zema: 41%

Nenhum deles: 11%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 44%

Ronaldo Caiado: 37%

Nenhum deles: 15%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Lula x Eduardo Leite