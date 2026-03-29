Lula ou Flávio Bolsonaro: quem está na frente na disputa pela presidência?

Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são pré-candidatos à Presidência nas eleições 2026
Publicado em 29 de março de 2026 às 09h10.
As pesquisas eleitorais divulgadas ao longo da última semana contribuem para a visão de que a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) pela Presidência irá para o segundo turno e resultará em uma corrida eleitoral apertada.
A pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta semana indicou o petista na frente nos cenários testados de primeiro turno. No entano, ao olhar para o segundo turno, Flávio ultrapassa Lula em 1 ponto percentual. Como a margem de erro é de 1 ponto percentual, os dois são considerados tecnicamente empatados.
A vantagem numérica de Flávio Bolsonaro sobre Lula ocorreu pela primeira vez em um dos lenvatamentos realizados pela AtlasIntel.
A pesquisa também testou o nome do petista contra o ex-presidente Jair Bolsonaro - que está inelegível - e de Michelle Bolsonaro, que, segundo Eduardo Bolsonaro em conversa com jornalistas nesta sexta-feira, 27, nos Estados, deve sair ao Senado no Distrito Federal. No cenário em que Lula e Michelle Bolsonaro se enfrentam em um eventual segundo turno, a ex-primeira dama levaria 47% dos votos, enquanto Lula receberia 46,8%.
Entre os possíveis cenários de segundo turno, a Atlas também testou Lula contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O político carioca apareceria na frente do petista, com vantagem numérica de 0,9 ponto percentual, mas ainda dentro da margem de erro.
Já a pesquisa Gerp mostra Lula e Flávio empatados tecnicamente nas quatro simualões de primeiro turno realizadas pelo instituto. Um dos cenários testados no primeiro turno resultou em empate numérico: tanto o petista quanto o pré-candidato do PL registraram 37% das intenções de voto cada.
Já em um eventual segundo turno, a Gerp indica que Flávio Bolsonaro númericamente à frente de Lula, com 48% a 45%. No entanto, ainda por conta da margem de erro de 2,24 pontos, o cenário é de empate técnico.
Além dos possíveis presidenciáveis Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Ratinho Jr. (PSD), Eduardo Leite (PSD), Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC), o nome de Ciro Gomes (PSDB) também apareceu em uma das pesquisas da semana.
O levantamento feito pela Gerp testou o desempenho do ex-governador no Ceará em uma eventual corrida presidencial. Ciro aparece em terceiro lugar nos cenários de primeiro tuno, com 7% das intenções de voto. No entanto, em um eventual segundo turno contra Lula, os dois estariam tecnicamente empatados. Um possível embate entre Ciro Gomes e Flávio Bolsonaro não foi testado.
Apesar de Ratinho Jr. já ter deixado a corrida presidencial, o nome do governador do Paraná foi adicionado nos cenários estimulados das duas pesquisas.
A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.028 brasileiros adultos entre os dias 18 e 23 de março de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número 04227/2026.
A pesquisa Gerp foi feita com 2 mil entrevistas entre 20 e 25 de março de 2026. O índice de confiança é de 95,55% e a margem de erro é de 2,24 pontos percentuais para mais ou para menos.