Lula oficializa nomeação de Lewandowski para o Ministério da Justiça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou nesta segunda-feira a nomeação de Ricardo Lewandowski para o comando do Ministério da Justiça a partir de 1º de fevereiro. O ato foi publicado no "Diário Oficial da União".

Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), Lewandowski foi anunciado por Lula como novo chefe da pasta em 11 de janeiro. Ele sucederá Flávio Dino, que será empossado ministro do STF em fevereiro.

O novo ministro foi anunciado e já começou a montar sua equipe. Ele convidou o procurador-geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Mário Luiz Sarrubbo, para assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) — área que garantiu ser sua prioridade. Sarrubbo é próximo do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Lewandowski tem mantido contato direto com Dino para tratar das mudanças no ministério.