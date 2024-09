Lula nomeia Esther Dweck como ministra interina dos Direitos Humanos após demissão de Silvio Almeida

O presidente Lula nomeou a ministra da Gestão, Esther Dweck, para exercer interinamente o cargo de ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, de acordo com nota divulgada pelo Palácio do Planalto.

Ela vai acumular temporariamente a função com a de ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos até a definição de um novo titular para o MDHC.

Silvio Almeida foi demitido do cargo após divulgação de que ONG Me Too Brasil recebeu denúncias de assédio sexual contra ele. Silvio Almeida nega que tenha praticado qualquer assédio e recorreu à Justiça para que o assunto fosse investigado.

Esther participou de reuniões ao longo desta sexta-feira, nas quais o governo Lula discutiu a situação de Silvio Almeida.

A colega Anielle Franco (Igualdade Racial) afirmou que "não é aceitável relativizar ou diminuir episódios de violência". Anielle relatou episódio de assédio praticado por Almeida a ministros nesta sexta-feira, antes da demissão do presidente. Em nota divulgada nas redes sociais, Anielle pediu respeito à privacidade neste momento, mas ressaltou a "ação contundente" de Lula pelo desfecho rápido.

À noite, Almeida divulgou nota na qual afirma que pediu para Lula o demitir. Segundo ele, essa será uma "oportunidade" para que possa provar sua inocência.