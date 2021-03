Lula nega "conversa política" com Luiza Trajano

Após rumores de que a empresária Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, estaria sendo sondada pelo PT para compor uma chapa para a eleição presidencial de 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais neste domingo para esclarecer que os dois "jamais tiveram qualquer conversa política".

No Twitter, o perfil de Lula diz que ele teve uma "belíssima relação" com a empresária enquanto foi presidente da República, mas que "não procede qualquer informação de conversas de Lula com a empresária".

Trajano já tinha afirmado não ter recebido nenhum convite formal para entrar na vida partidária, além de não ter quaisquer pretensões eleitorais.