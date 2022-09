Lula não tem compromissos de campanha neste 7 de Setembro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da República nas eleições deste ano, não irá às ruas para nenhum ato público neste feriado de 7 de Setembro, data de comemoração dos 200 anos de Independência do Brasil.

Enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) participará de atos com manifestantes em Brasília e no Rio de Janeiro, a agenda do petista não tem compromissos de campanha. Ele deve ficar em São Paulo (SP).

Lula criticou nesta terça-feira, 6, o uso político da data por Bolsonaro. "Hoje temos um candidato que está no cargo tentando usar a máquina pública, inclusive agora usurpando o 7 de Setembro para ser uma coisa pessoal dele", disse, em reunião com a coordenação de campanha, em São Paulo.

"O 7 de Setembro é a comemoração de uma festa de interesse de 215 milhões de brasileiros. Ele [Bolsonaro] poderia ter tido a grandeza de fazer uma grande festa para o povo brasileiro participar da Independência. Mas ele resolveu fazer para ele", acrescentou Lula.

O ex-presidente também falou sobre o assunto no horário eleitoral, nesta terça-feira, 6. "O Brasil está completando 200 anos de sua independência. Essa data é para ser comemorada com alegria. Infelizmente, não é o que acontece hoje. Esse governo abandonou o povo", disse.

Bolsonaro deve acompanhar o desfile cívico-militar em Brasília, na manhã desta quarta-feira, e viajar para o Rio de Janeiro à tarde. O presidente participará de manifestações nas duas cidades, após os eventos oficiais.