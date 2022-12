Lula: Não quero ministério para mim, mas para forças políticas que me ajudaram a ganhar a eleição

Em entrevista nesta sexta-feira, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva jogou mais incerteza sobre as aguardadas escolhas ministeriais em seu governo. Lula afirmou que não escolheu ministros, mas que está em processo de conversa com "todas as forças políticas".

"A gente governa com quem ganhou, tem que conversar com deputados eleitos para que a gente possa construir as mudanças que quer no país. Semana que vem temos conversa com partidos menores", afirmou Lula. "Depois que for diplomado, aí vou começar a escolher o meu ministério. Tenho 80% do ministério [os nomes que comporão as pastas] na cabeça."

Ministérios

Apesar de não ter citado nenhum dos nomes cotados para as pastas, Lula afirmou que a base dos ministérios será a mesma que ele tinha no segundo mandato presidencial, com o acréscimo do Ministério dos Povos Originários, que pode ser uma Secretaria Especial ligada à Presidência. O assunto será discutido com lideranças indígenas.

Haverá, segundo Lula, ministérios da Pesca, da Mulher, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, entre outros.

Ida aos EUA

Lula não confirmou quando viajará para encontrar o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Segundo ele, na segunda-feira, 5, um representante de Biden virá ao Brasil discutir a data. "Não posso viajar antes da diplomação. Então, será depois do dia 12", disse.

ACOMPANHE A COLETIVA DE LULA AO VIVO:

Lula abordou o papel da ex-senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffman, em seu governo. Ele disse que o fato de não nomeá-la como ministra é um "reconhecimento" de seu papel dentro do PT. "É um reconhecimento da grandeza dela e não uma diminuição do papel dela", disse. "Ser presidente do PT é tão ou mais importante do que ser qualquer ministro."

_Mais informações em instantes_