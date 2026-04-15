Lula manifesta apoio ao papa Leão XIV após ataques de Trump contra o pontífice

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou, nesta quarta-feira, 15, apoio ao papa Leão XIV, ao afirmar que o pontífice tem sido alvo de críticas de setores que detêm poder.

“Eu quero manifestar minha mais profunda solidariedade ao papa Leão XIV. Ao longo da história da humanidade, defensores da paz e dos oprimidos têm sido atacado por poderosos que se julgam divindades ao ser adorada pelos simples mortais”, declarou.

“A mesma história tem demonstrado que mais vale um coração repleto de amor ao próximo que o poder das armas e do dinheiro”, prosseguiu.

O pronunciamento ocorre em meio a críticas direcionadas ao papa por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, embora Lula não tenha citado o líder norte-americano de forma direta.

Na mesma ocasião, o presidente também mencionou a 62ª assembleia-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e registrou reconhecimento à atuação da entidade. Segundo Lula, a CNBB mantém histórico de atuação em defesa da democracia e a Igreja Católica tem papel no apoio a populações em situação de vulnerabilidade.

Desde 2025, o presidente intensificou declarações direcionadas ao público religioso. Pesquisas indicaram redução nos índices de aprovação nesse segmento. Nos últimos dias, Lula incluiu em seus discursos referências à sua identidade cristã e a elementos da história da Igreja Católica.

O movimento ocorre em contexto eleitoral, com foco na disputa pela reeleição.

Ataques de Trump e repercussão internacional

Nos últimos dias, Donald Trump publicou críticas ao papa Leão XIV em redes sociais, classificando o pontífice como “fraco” e “péssimo em política externa”. As declarações foram feitas após posicionamentos do papa em defesa de cessar-fogo e de soluções diplomáticas em conflitos no Oriente Médio e na crise envolvendo o Irã.

O presidente dos Estados Unidos afirmou que não deseja “um papa que critique os Estados Unidos” e declarou que Leão XIV ocupa o cargo por ser norte-americano e, segundo ele, por contribuir com a relação da Igreja com o atual governo norte-americano.

Trump também divulgou uma imagem gerada por inteligência artificial na qual aparecia como Jesus Cristo. A publicação foi removida horas depois.

Em resposta, o papa afirmou que não teme o governo dos Estados Unidos e reiterou que seguirá defendendo a paz e se posicionando contra conflitos armados. De acordo com o Vaticano, o pontífice reforçou que a missão da Igreja é promover o diálogo e rejeitar a violência, mesmo sob pressão política.

O episódio teve repercussão internacional e motivou manifestações de outros líderes políticos em apoio ao papa.