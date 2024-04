Lula liga para Lewandowski e o parabeniza por recaptura de fugitivos de penitenciária de Mossoró

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta quinta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva o parabenizou pela recaptura dos dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

— Eu recebi um telefonema do presidente Lula, nos dando parabéns. (Ele) está obviamente muito satisfeito, não só com o sucesso do ministro, mas das forças de segurança do país — disse o Lewandowski.

Segundo ele, durante todo o período em que estiveram foragidos, "não houve pressões [do presidente Lula] de nenhum lado, muito menos pressões políticas". Lula fez o telefone de Caruaru (PE), onde cumpre agenda nesta quinta-feira

Após 51 dias de fuga, eles foram recapturados nesta quinta-feira em Marabá, no Pará. A caçada por Deibson Cabral Nascimento, de 33 anos, e Rogério da Silva Mendonça, de 36, ambos do Acre, começou na manhã da quarta-feira de cinzas, 14 de fevereiro, e seguiu até esta quinta-feira.

O Ministério da Justiça informou que eles foram detidos em uma ação conjunta das Polícias Federal e Rodoviária Federal.

— Eles foram presos a cerca 1.600 quilômetros do local da fuga, o que demonstra que obviamente foram ajudados por criminosos externos, e tiveram portanto auxílio de seus comparsas das organizações criminosas as quais eles pertenciam — afirmou Lewandowski.