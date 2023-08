Lula lança plano Brasil Sem Fome nesta quinta-feira; saiba como vai funcionar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lança nesta quinta-feira, 31, o plano Brasil Sem Fome com a promessa de acabar com a insegurança alimentar no país. O principal compromisso da iniciativa é tirar o país do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas (ONU) até 2030.

O evento será em Teresina, no Piauí, e contará com a presença de representantes dos 24 ministérios que compõem a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN).

O Plano Brasil Sem Fome definiu como metas reduzir ano a ano as taxas totais de pobreza e reduzir a menos de 5% o percentual de domicílios em insegurança alimentar grave.

Segundo o Planalto, o projeto integra 80 ações e programas do governo federal, com mais de 100 metas organizadas em três eixos principais:

Acesso à renda, ao trabalho e à cidadania : serão integradas as políticas que envolvem o Bolsa Família, a Busca Ativa, a valorização do salário mínimo, a inclusão produtiva e a capacitação profissional, além do Programa Nacional de Alimentação no Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Também haverá um mapeamento e integração dos benefícios sociais existentes em Estados e municípios.

: serão integradas as políticas que envolvem o Bolsa Família, a Busca Ativa, a valorização do salário mínimo, a inclusão produtiva e a capacitação profissional, além do Programa Nacional de Alimentação no Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Também haverá um mapeamento e integração dos benefícios sociais existentes em Estados e municípios. Alimentação adequada e saudável, da produção ao consumo : ações envolvendo o Plano Safra da Agricultura Familiar, a segurança alimentar nas cidades, o combate ao desperdício, uma Política Agroecológica, a Política Nacional de Abastecimento, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Fomento Rural e a formação de estoques de alimentos.

: ações envolvendo o Plano Safra da Agricultura Familiar, a segurança alimentar nas cidades, o combate ao desperdício, uma Política Agroecológica, a Política Nacional de Abastecimento, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Fomento Rural e a formação de estoques de alimentos. Mobilização para o combate à Fome: ações para fortalecimento do Sisan, a adesão de estados, municípios e entes federativos, caravanas que acontecerão em todo o Brasil na campanha por um Brasil Sem Fome e a organização de uma rede de iniciativas da sociedade civil.

Como está a fome no Brasil?

Segundo relatório sobre o Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo (SOFI) da ONU, publicado em julho deste ano, o Brasil tem 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias, 70,3 milhões em insegurança alimentar e 10 milhões de pessoas desnutridas no país.

É caracterizada como insegurança alimentar a situação em as pessoas não têm o que comer em quantidade suficiente. Nove milhões de brasileiros entraram para esta estatística desde a última divulgação da FAO/ONU.

No mundo, 29,5% da população mundial, totalizando 2,3 bilhões de pessoas, estão em situação de insegurança alimentar moderada ou grave.