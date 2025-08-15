Lula inaugura fábrica da GWM em Iracemápolis com foco em carros híbridos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta sexta-feira (15) da inauguração da nova fábrica da montadora chinesa Great Wall Motors (GWM), em Iracemápolis, no interior paulista.

A planta, adquirida da Mercedes-Benz em 2021, já conta com cerca de 400 trabalhadores contratados e está preparada para produzir até 50 mil veículos por ano, com foco em modelos híbridos e sustentáveis. A previsão da montadora é que a fábrica paulista gere, até o fim de 2025, entre 800 e 1.000 postos de trabalho.

Produção e metas da GWM

A produção inicial prevista é de 20 mil a 30 mil veículos por ano, com expansão para 50 mil em três anos. No futuro, a GWM pretende atingir 100 mil carros produzidos por ano na fábrica.

Os investimentos anunciados pela GWM no Brasil somam R$ 10 bilhões, sendo cerca de R$ 4 bilhões entre 2022 e 2025 e R$ 6 bilhões entre 2026 e 2032. O primeiro modelo a ser produzido será o SUV Haval H6, com versões híbridas.

Nacionalização e mobilidade sustentável

Segundo a empresa, a produção local começa com peças importadas, mas seguindo as regras do programa federal MoVer, que incentiva a mobilidade verde. Já no início, os carros terão conteúdo local, incluindo pneus, vidros, rodas, bancos e chicotes elétricos, além do processo de pintura realizado no Brasil. A meta da GWM é alcançar 60% de nacionalização em três anos.