Lula: Haddad está seguro de aprovação da reforma tributária e tem sido mestre na articulação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado, dia 24, em Paris que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está seguro da aprovação da reforma tributária. O relatório sobre a reforma foi apresentado há dois dias e deve ser votado na Câmara no mês que vem. Otimista, Lula afirmou que Haddad está entusiasmado com as conversas no Congresso e disse que as "coisas "estão andando bem" no Brasil.

"Haddad está certo que a gente vai aprovar a reforma tributária" disse Lula. "Será a primeira reforma tributária em tempo de democracia, a última foi em 1964. Fazer reforma tributária com golpe é muito fácil, agora fazê-la democraticamente num Congresso que não temos maioria significa que você tem de ter habilidade para construir essa maioria."

Ministro articulador

Lula elogiou o envolvimento do ministro da Fazenda na articulação política com os líderes do governo na Câmara, no Senado e no Congresso. A área é uma das mais criticadas no Palácio do Planalto, comandada pelo ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais). "Haddad tem sido um mestre na articulação com o Congresso Nacional", disse o presidente.