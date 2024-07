Lula faz balanço e compara cita governo Bolsonaro em pronunciamento de rádio e TV

Às vésperas da eleição municipal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV neste domingo para ressaltar conquistas de seu um ano e meio de governo. Ele aproveitou a ocasião para fazer uma comparação com a gestão de Jair Bolsonaro que teria, segundo ele, deixado o Brasil “em ruínas”. O petista ressaltou ainda que barrou uma tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023 e que a democracia venceu.

"Cortaram os recursos da educação, do SUS e do meio ambiente. Espalharam armas ao invés de empregos. Trouxeram a fome de volta. Deixaram a maior taxa de juros do planeta. A inflação disparou e atingiu 8,25%. O Brasil era um país em ruínas. Diziam defender a família. Mas deixaram milhões de famílias endividadas, empobrecidas e desprotegidas" afirmou.

O pronunciamento da noite deste domingo foi o quarto feito pelo presidente desde que assumiu o poder, em janeiro de 2023.

Economia do Brasil

Lula disse que, ao terminar seu mandato, há 14 anos, a economia mais de 4% ao ano. Ressaltou que os dados eram positivos na geração de empregos, o salário e a renda das famílias aumentavam e a inflação caía.

— De lá para cá, assistimos a uma enorme destruição no nosso país. Programas importantes para o povo, como a Farmácia Popular e o Minha Casa Minha Vida, foram abandonados.