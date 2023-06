Lula fala sobre guerra em reunião bilateral com o presidente da Finlândia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da da Finlândia, Sauli Niinistö, discutiram nesta quinta-feira, durante uma reunião bilateral, sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia. Em seu pronunciamento, Lula afirmou que ouviu com "interesse" as considerações do presidente sobre o conflito e que reafirmou a posição em defesa da integridade territorial da Ucrânia.

"Ouvi com muito interesse as considerações do presidente Niinisto sobre a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, país este com o qual a Finlândia partilha mais de mais de mil e trezentos quilômetros de fronteira. Reiterei a posição do Brasil de defesa da integridade territorial da Ucrânia e de condenação da invasão. Afirmei também nossa convicção sobre a necessidade de criar espaços de diálogo, que contribuam para a busca de solução pacífica para o conflito."

Itamaraty

Lula ainda afirmou que assinou com o presidente da Finlândia, Sauli Niinistö, um acordo sobre serviços aéreos na reunião bilateral realizada no Itamaraty.

"Estou certo de que a delegação empresarial que acompanha o presidente encontrará excelentes oportunidades de negócio e investimento no Brasil. O acordo sobre serviços aéreos que assinamos hoje reforça nossa vontade de aproximação."

Mais cedo, ao chegar no Palácio, o presidente brasileiro comentou sobre a aprovação da MP dos ministérios e afirmou que esperava resultado porque era "razoável" que os parlamentares "votassem como votou".

"Eu esperava aquilo porque era razoável que a Câmara votasse do jeito como votou", afirmou ele.