Lula estabelece cota para exibição de filmes nacionais nos cinemas em 2026

Cota de tela: cinemas serão obrigados a exibir obras nacionais por um número mínimo de dias no ano (Vitrine Filmes/Divulgação)
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 18h13.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que trata da obrigação de exibição de longas-metragens brasileiros nas salas de cinema de todo o país em 2026.
Publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 24, o decreto regulamenta a cota de tela e estabelece um número mínimo de sessões com filmes nacionais em salas comerciais do país. O texto entra em vigor a partir de sua publicação e se aplica a partir de 2026.
Com a cota, os cinemas serão obrigados a exibir obras nacionais por um número mínimo de dias no ano. Esse patamar será definido levando em consideração o porte dos cinemas e a quantidade de salas em funcionamento.
A fiscalização das novas regras será feita pela Agência Nacional do Cinema (Ancine). A agência terá que detalhar cada um dos parâmetros para cumprimento da cota de tela, acompanhar as exibições e aplicar as medidas cabíveis em caso de descumprimento.
O texto também define que obras brasileiras premiadas e com comprovado desempenho de público terão critérios de exibição diferentes estabelecidos pela Ancine.
A medida, segundo o decreto, visa promover a competição equilibrada; a autossustentabilidade da indústria cinematográfica; e o aumento da produção, da distribuição e da exibição das obras cinematográficas brasileiras.
Percentual mínimo de sessões
|Quantidade de salas do grupo exibidor
|Cota por complexo (percentual de sessões)
|1
|7,5%
|2 ou 3
|8,0%
|4 ou 5
|8,5%
|6 ou 7
|9,0%
|8 ou 9
|9,5%
|10 ou 11
|10,0%
|12 ou 13
|10,5%
|14 ou 15
|11,0%
|16 ou 17
|11,5%
|De 18 a 20
|12,0%
|De 21 a 30
|12,5%
|De 31 a 40
|13,0%
|De 41 a 50
|13,5%
|De 51 a 70
|14,0%
|De 71 a 80
|14,5%
|De 81 a 100
|15,0%
|De 101 a 200
|15,5%
|201 ou mais
|16,0%
Diversidade de títulos
|Quantidade de salas do complexo
|Quantidade mínima de títulos diferentes
|1
|4
|2
|5
|3
|7
|4
|8
|5
|11
|6
|12
|7
|15
|8
|16
|9
|19
|10
|20
|11
|23
|12
|24
|13
|27
|14
|28
|15
|31
|16 ou mais
|32
Proporção diária de sessões de um mesmo título por complexo
|QUANTIDADE DE SALAS DO COMPLEXO
|PROPORÇÃO DIÁRIA DE SESSÕES DE UM MESMO TÍTULO
|1 ou 2
|Isento
|3 a 5
|66% das sessões
|6 ou mais
|50% das sessões