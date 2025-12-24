Lula estabelece cota para exibição de filmes nacionais nos cinemas em 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que trata da obrigação de exibição de longas-metragens brasileiros nas salas de cinema de todo o país em 2026.

Publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 24, o decreto regulamenta a cota de tela e estabelece um número mínimo de sessões com filmes nacionais em salas comerciais do país. O texto entra em vigor a partir de sua publicação e se aplica a partir de 2026.

Com a cota, os cinemas serão obrigados a exibir obras nacionais por um número mínimo de dias no ano. Esse patamar será definido levando em consideração o porte dos cinemas e a quantidade de salas em funcionamento.

A fiscalização das novas regras será feita pela Agência Nacional do Cinema (Ancine). A agência terá que detalhar cada um dos parâmetros para cumprimento da cota de tela, acompanhar as exibições e aplicar as medidas cabíveis em caso de descumprimento.

O texto também define que obras brasileiras premiadas e com comprovado desempenho de público terão critérios de exibição diferentes estabelecidos pela Ancine.

A medida, segundo o decreto, visa promover a competição equilibrada; a autossustentabilidade da indústria cinematográfica; e o aumento da produção, da distribuição e da exibição das obras cinematográficas brasileiras.

Vejas as regras estabelecidas pelo decreto

Percentual mínimo de sessões

Quantidade de salas do grupo exibidor Cota por complexo (percentual de sessões) 1 7,5% 2 ou 3 8,0% 4 ou 5 8,5% 6 ou 7 9,0% 8 ou 9 9,5% 10 ou 11 10,0% 12 ou 13 10,5% 14 ou 15 11,0% 16 ou 17 11,5% De 18 a 20 12,0% De 21 a 30 12,5% De 31 a 40 13,0% De 41 a 50 13,5% De 51 a 70 14,0% De 71 a 80 14,5% De 81 a 100 15,0% De 101 a 200 15,5% 201 ou mais 16,0%

Diversidade de títulos

Quantidade de salas do complexo Quantidade mínima de títulos diferentes 1 4 2 5 3 7 4 8 5 11 6 12 7 15 8 16 9 19 10 20 11 23 12 24 13 27 14 28 15 31 16 ou mais 32

Proporção diária de sessões de um mesmo título por complexo