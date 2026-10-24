Lula em SP: milhares de pessoas vão à Avenida Paulista na última comitiva do candidato

Milhares de pessoas se reúnem, na tarde deste sábado, 24, na Avenida Paulista, em São Paulo, para acompanhar a última comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição ao cargo.

Acompanhado dos ministros Guilherme Boulos (Secretaria Geral) e Dario Durigan (Fazenda), Lula chegou na avenida perto das 16h, e conversou com a imprensa antes de subir em um trio elétrico. A comitiva saiu próximo à esquina com a Alameda Campinas.

Lula afirmou estar confiante na vitória eleitoral e disse que a população deseja mudanças estruturais. Segundo o presidente, a mobilização durante o segundo turno demonstrou que a disputa vai além dos partidos políticos.

O petista também falou sobre o adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL). Ele disse que, depois de participar de tantas campanhas eleitorais, nunca imaginou disputar uma eleição contra um candidato com esse perfil.

"Jamais pensei em disputar eleição com um miliciano, um desqualificado, como o rapaz que está disputando a Presidência da República", disse o presidente.

Jingles como "Ôle olê olê olá, Lula Lula" e "Vira vira" ecoavam nas ruas repletas por cartazes com os dizeres "Estude para não virar bolsonarista" e "Flávio Bolsonaro é contra o fim da escala 6x1", assim como bandeiras vermelhas, camisas do Brasil e adesivos.

Lula em Copacabana

Pela manhã, Lula realizou um ato em Copacabana, no Rio de Janeiro, região associada eleitoralmente ao adversário na disputa. "O Brasil tem um dono, o povo brasileiro", disse Lula em uma breve fala durante uma pausa devido a um pneu furado.

Durante o ato, Lula fez críticas ao adversário e convocou os apoiadores a votar. “A pessoa vota em quem quiser, mas deixar de votar no trabalhador para votar no miliciano é demais”, afirmou.

O presidente também acusou o rival de querer privatizar o Sistema Único de Saúde (SUS). “Está claro que ele quer privatizar o SUS. Ele quer colocar nenhum centavo [no SUS]”, disse.

Em outro momento, Lula associou a disputa eleitoral à soberania nacional e criticou a relação do adversário com os Estados Unidos. “É escolher entre quem beija a bandeira nacional e quem beija a americana. Não permitiremos que o Brasil seja o quintal de ninguém”, declarou.

Ambas as comitivas encerram a campanha presidencial de Lula. O segundo turno está marcado para este domingo, 25.