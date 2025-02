Lula e Tarcísio firmam convênio para túnel Santos-Guarujá; edital será publicado no fim de fevereiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), formalizaram nesta quarta-feira, 12, o convênio para a construção do túnel imerso Santos-Guarujá. O edital será publicado em 27 de fevereiro , com o leilão marcado para 1º de agosto.

O projeto executivo foi elaborado pela gestão paulista. Um evento para marcar a publicação do edital deve ser realizado no fim do mês, com a presença do presidente e do governador.

A obra será a maior intervenção de infraestrutura do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo Lula. Demanda histórica da Baixada Santista, o túnel deve permitir a travessia em poucos minutos, reduzindo filas e otimizando o fluxo logístico do Porto de Santos .

Na quarta-feira, Lula e Tarcísio se reuniram para definir a responsabilidade pela publicação do edital, que ficará sob responsabilidade da administração estadual.

Antes desse encontro, a última vez em que Tarcísio esteve com Lula em Brasília foi em novembro, em um evento que também contou com a presença do prefeito Ricardo Nunes (MDB), para o anúncio de um empréstimo bilionário do BNDES à capital paulista.

Em fevereiro de 2024, os dois anunciaram a parceria para a construção do túnel. Na ocasião, Lula classificou o evento como um "ato civilizatório" e afirmou que daria todo o apoio necessário ao governador.

Adversários políticos, Lula e Tarcísio devem utilizar a obra como uma das principais entregas de suas gestões. O governador é apontado como um dos possíveis candidatos à presidência em 2026, mas tem sinalizado a intenção de disputar a reeleição.

Como será a obra do túnel Santos-Guarujá

O túnel será o primeiro imerso da América Latina. Serão investidos R$ 6 bilhões na obra, que terá 860 metros entre as margens (incluindo embocaduras) e ficará imerso sob o fundo do canal a uma profundidade de 21 metros.

O empreendimento está incluído entre as obras do Novo PAC e será resultado de uma parceria público-privada (PPP). Cerca de R$ 2,7 bilhões serão investimentos pelo governo estadual, R$ 2,7 bilhões do governo federal e R$ 600 milhões de um sócio privado. O túnel será pedágio e atenderá veículos, pedestres e ciclistas e a licitação está prevista para novembro.