Lula é reprovado por 55% e aprovado por 42%, diz Paraná Pesquisas

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 42% da população e reprovado por 55%, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 19. Cerca de 2,9% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Essa é a terceira vez na série histórica do instituto que a desaprovação supera a aprovação para além da margem de erro da pesquisa, a qual é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Também é o primeiro registro do instituto no qual a desaprovação da gestão petista atinge a marca de 55%.

Na comparação com o levantamento divulgado em janeiro, a desaprovação cresceu 4,6 pontos percentuais, enquanto a aprovação caiu 4,1 pontos.

Esse é o pior resultado de avaliação do governo em três anos. A pesquisa vem após o governo sofrer com a crise da Pix e ver a inflação dos alimentos disparar.

O anúncio de uma maior fiscalização para movimentações acima de R$ 5 mil para pessoas físicas e R$ 15 mil para empresas gerou uma onda de desinformação, que fez o governo rever a medida e trocar o ministro da Secretária de Comunicação Social.

No combate a inflação dos alimentos, o governo chegou a falar em medidas, que passariam por reduzir o imposto de importação para alimentos em alta, mas assustou o mercado com a possibilidade de uma intervenção.

A declaração de Lula, que sugeriu que a população deixe de comprar produtos que estejam muito caros, também gerou memes e reclamações nas redes sociais.

Lula só é aprovado entre pessoas com até ensino fundamental completo

O único grupo demográfico onde Lula tem mais aprovação do que reprovação é entre as pessoas com até o ensino fundamental completo, 51% contra 45,3%. Os maiores percentuais de desaprovação são observados entre os homens, os evangélicos, pessoas entre 25 a 44 anos e com ensino superior completo.

O levantamento da Paraná Pesquisas foi realizada presencialmente em 13 e 16 de fevereiro com 2010 pessoas de 16 anos ou mais em 162 cidades. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.