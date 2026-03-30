Lula é reprovado por 52% e aprovado por 44,6%, diz Paraná Pesquisas

A desaprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manteve em 52,0%, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 30. A aprovação da gestão é de 44,6%, uma diferença de 7,4 pontos percentuais.

Cerca de 3,4% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não opinar.

Na comparação com a pesquisa de fevereiro, o resultado mantém o quadro de avaliação negativa predominante, com a desaprovação acima da aprovação fora da margem de erro. A aprovação teve uma leve oscilação negativa de 0,4 ponto percentual.

Nos recortes demográficos, o desempenho varia de forma relevante entre os grupos. Entre os homens, a desaprovação chega a 56,9%, contra 40,6% de aprovação. Já entre as mulheres, há maior equilíbrio: 48,2% aprovam e 47,6% desaprovam.

Por faixa etária, há divisão. Entre jovens de 16 a 24 anos, há empate: 47,8% aprovam e 47,8% desaprovam. Já nas faixas intermediárias, a rejeição prevalece: 53,7% entre 25 e 34 anos, 55,5% entre 35 e 44 anos e 55,0% entre 45 e 59 anos. Entre os mais velhos, com 60 anos ou mais, a aprovação volta a superar a desaprovação, com 49,6% contra 46,2%.

No recorte por escolaridade, Lula mantém vantagem apenas entre os menos escolarizados. Entre eleitores com ensino fundamental, 52,9% aprovam e 43,4% desaprovam. Já entre os que têm ensino médio, a desaprovação sobe para 55,3%, contra 41,4% de aprovação. No ensino superior, 58,3% desaprovam o governo, enquanto 38,5% aprovam.

No mercado de trabalho, a avaliação também se divide. Entre a População Economicamente Ativa (PEA), 54,5% desaprovam e 41,9% aprovam. Já entre os que estão fora da PEA, 49,5% aprovam e 47,3% desaprovam.

Nordeste e Bolsa Família sustentam avaliação positiva

Os recortes adicionais mostram padrões já consolidados em levantamentos anteriores. Entre beneficiários do Bolsa Família, 61,9% aprovam o governo, contra 34,3% que desaprovam. Entre os que não recebem o benefício, o cenário se inverte: 56,2% desaprovam e 40,5% aprovam.

A religião também aparece como fator de divisão. Entre os que participaram de celebrações religiosas nos últimos dez dias, 57,7% desaprovam e 38,9% aprovam. Já entre os que não participaram, a aprovação supera a desaprovação: 50,7% contra 45,9%.

Regionalmente, o Nordeste segue como principal base de apoio ao governo, com 55,0% de aprovação e 41,4% de desaprovação. No sentido oposto, o Sul concentra a maior rejeição: 62,5% desaprovam a gestão, ante 34,2% de aprovação.

No Norte e Centro-Oeste, 57,9% desaprovam e 39,6% aprovam. Já no Sudeste, maior colégio eleitoral do país, 53,1% desaprovam e 43,3% aprovam.