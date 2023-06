Lula e Lira se reúnem no Alvorada após crise na articulação política

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta segunda-feira com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) após uma semana de crise na articulação política do governo. Os dois tomaram café da manhã no Palácio da Alvorada, residência oficial de Lula. O encontro não estava previsto na agenda oficial do Palácio do Planalto.

Lula chegou a indicar na semana passada que se encontraria com o presidente da Câmara, o que acabou não ocorrendo. A previsão era que os dois se reuniriam na quarta-feira, dia da votação da Casa da MP dos ministérios.

O texto foi aprovada na Casa às vésperas de perder a validade. A tramitação no Congresso finalizou apenas na quinta-feira, último dia do prazo. Emparedado pela falta de prazo e sem uma base fiel no Congresso, o Palácio do Planalto praticamente abriu mão de reverter no Parlamento o esvaziamento de ministérios, como o do Meio Ambiente, chefiado por Marina Silva, e passou a apoiar o texto de autoria do relator da proposta, o deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL).

Na correria pela votação do texto, a articulação política do Palácio do Planalto recebeu críticas públicas de parlamentares, inclusive de Lira. O presidente da Câmara chegou a afirmar que havia uma "insatisfação generalizada dos deputados" com a "falta de articulação política do governo".