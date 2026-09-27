Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente em 5 de 7 pesquisas a uma semana do 1º turno

O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 acontece no próximo domingo, no dia 4 de outubro. Nesta reta final, os dois candidatos mais competitivos à Presidência da República seguem sendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Na última semana, os levantamentos divulgados mostraram um crescimento de Flávio no primeiro turno, empatando tecnicamente com Lula em cinco dos sete levantamentos divulgados. Nos outros dois estudos, o atual presidente lidera para além da margem de erro.

No segundo turno, os dois seguem empatados, com a liderança numericamente alternando a depender do instituto.

A seguir, confira os principais números de cada pesquisa.

Quaest

Na última edição da pesquisa Quaest, a distância entre Lula e Flávio Bolsonaro diminuiu. No primeiro turno, o presidente tem 37% das intenções de voto, seguido pelo senador com 33%. Com a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão empatados no limite estatístico.

Na comparação com a pesquisa anterior, o petista oscilou positivamente um ponto percentual, enquanto o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve variação de dois pontos percentuais.

Em agosto, a diferença entre eles era de 7 pontos percentuais, caindo para 4 pontos.

Nas projeções para um eventual segundo turno, a diferença também fica dentro da margem de erro da pesquisa. Flávio tem 42% das intenções de voto, contra 41% de Lula.

Votos brancos e nulos somam 14% e os que não sabem representam 3% neste cenário.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 41%

Flávio Bolsonaro: 42%

Branco/Nulo: 14%

NS/NR: 3%

Nexus

A pesquisa Nexus mostra o presidente com 40% das intenções de voto, em empate técnico com Flávio Bolsonaro, que marca 37% no primeiro turno.

Na comparação com o levantamento anterior, o senador do PL manteve os mesmos 37% das intenções de voto, enquanto o atual presidente teve uma oscilação de dois pontos percentuais.

Já em um possível segundo turno, o petista marca 46% das intenções de voto, contra 45% do parlamentar.

Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão tecnicamente empatados. Os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou que não votariam em nenhum somam 7%, enquanto 1% não sabe ou não respondeu.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 46%

Flávio Bolsonaro: 45%

Branco/Nulo: 7%

NS/NR: 1%

AtlasIntel

Na quarta-feira, 23, a pesquisa AtlasIntel publicou resultados que favorecem Lula no primeiro turno. Ele aparece com 45,8% das intenções de voto, acima dos 43,4% de Flávio Bolsonaro. No entanto, Lula registra a menor diferença sobre o senador desde o início da campanha.

Na comparação com o levantamento divulgado em 17 de setembro, Lula cresceu 1,7 ponto, mesma alta registrada por Flávio no período. O senador, porém, vem em uma tendência positiva.

De agosto para cá, avançou 9,7 pontos percentuais e reduziu a larga diferença que o petista tinha no primeiro turno.

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Já no segundo turno, os líderes estão em empate técnico.

De acordo com o levantamento, o petista marca 47,7% das intenções de voto, contra 47,4% do parlamentar. O grupo de eleitores que declara voto em branco, nulo ou que não sabe soma 4,9% neste cenário principal.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 47,7%

Flávio Bolsonaro: 47,4%

Branco/Nulo/NS: 4,9%

Datafolha

Na quinta-feira, 24, foi a vez da Datafolha. No primeiro turno, Lula aparece com 40% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 36%. Na pesquisa anterior, os dois tinham 39% e 36%, respectivamente. A diferença atual também está no limite da margem de erro.

Lula (PT): 40% (eram 39%)

Flávio Bolsonaro (PL): 36% (eram 36%)

Escritor Augusto Cury (Avante): 5% (eram 6%)

Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 4%)

Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%)

Romeu Zema (Novo): 1% (eram 2%)

Samara Martins (UP): 1% (era 1%)

Edmilson Costa (PCB): 0 (era zero)

Rui Costa Pimenta (PCO): 0 (era 1%)

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0 (era zero)

Leonardo Avalanche (PRTB): 0 (não estava na pesquisa anterior)

Clariana Barão (DC): 0 (era zero)

Hertz Dias (PSTU): 0 (era zero)

Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 6%)

Indecisos: 2% (eram 3%)

Já o resultado de um possível segundo turno entre o presidente e o senador está indefinido pela margem de erro de 2 pontos. Lula tem 47% das intenções de voto contra Flávio, que aparece com 45%

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 47%

Flávio Bolsonaro: 45%

Branco/Nulo: 7%

NS/NR: 1%

Pesquisa Alfa/TMC

No levantamento da Alfa, Lula lidera a disputa ao Palácio do Planalto com 40% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo senador do PL, com 33%.

Em uma eventual disputa de segundo turno entre os dois líderes, o quadro é de empate numérico. Tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro marcam 43% das intenções de voto. Nesse cenário, os votos brancos e nulos representam 7%, mesmo percentual dos eleitores que não sabem ou não responderam.

Futura

No levantamento da Futura, os dois principais candidatos empatam tecnicamente na liderança. Flávio registra 40,4% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 38,4%. O senador cresceu no último mês e ultrapassou Lula na liderança numérica.

Em um cenário de segundo turno, o parlamentar registra 49,4% das intenções de voto, contra 43,7% do petista. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, o cenário configura vantagem estatística para o candidato do PL.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 43,7%

Flávio Bolsonaro: 49,4%

Branco/Nulo: 5,6%

Indecisos: 5,6%

Real Time Big Data

Na pesquisa Real Time Big Data, o petista aparece com 41% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o nome do PL surge com 37%.

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada no início de setembro, Lula cresceu três pontos percentuais. Flávio teve uma alta de sete pontos percentuais no mesmo período.

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No embate direto, Flávio registra 45% das intenções de voto, contra os 44% de Lula. Os votos em branco e nulos somam 8%, e 3% não sabem ou não responderam.

Ao analisar a série histórica contra o candidato do PL, Lula manteve seu percentual nas últimas rodadas. Na pesquisa do início de setembro, ambos marcavam 44%.

Lula x Flávio Bolsonaro