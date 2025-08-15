Lula diz que Brasil vive 'uma turbulência desnecessária' causada por Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o Brasil vive uma turbulência desnecessária causada pelo presidente americano Donald Trump. Lula, que esteve na inauguração da fábrica da montadora chinesa GWM, em Iracemápolis, no interior de São Paulo, afirmou que não vai aceitar que um país do tamanhos dos EUA conte inverdades sobre o Brasil.

— Estamos vivendo hoje uma turbulência desnecessária porque o presidente americano resolveu, depois de um momento de provocação, mandar uma carta, dizendo que ia taxar o Brasil em 50%. Fiquei estarrecido, porque ele dizia que os EUA tinha déficit comercial com o Brasil. Ficamos injuriados — disse Lula.

O presidente citou números dos últimos 15 anos, em que os EUA tiveram um superávit de US$ 410 bilhões com o comércio do Brasil.

— Não posso admitir que um país do tamanho dos EUA possa contar a quantidade de inverdades sobre o Brasil. O Brasil não tem o PIB dos EUA oiu da China, mas tem um povo que merece respeito — afirmou o presidente, repetindo que o Brasil respeita direitos humanos e democracia. Lula voltou a dizetr que o ex-presidente jair Bolsonaro está sendo processado, e com direito de defesa por uma tentativa de golpe, e não por acusações da oposição, empresários ou deputados.

Enquanto a Ford e a Mercedes Benz saíram do país, Lula pediu aos executivos da GWM que a montadora chinesa faça do país a base para exportar seus produtos. Ele disse que estava fekliz com a vinda da GWM para o Brasil porque isso gera possibilidades de novos empregos. A montadora tem quase 600 funcionários e deve passar de mil até o final do anoo.

Lula defendeu a volta do multilateralismo e que os países grandes não sufoquem os pequenos.

— O comércio justo é onde as regras são estabelecidas em igualdade de condições — afirmou Lula.