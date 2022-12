Lula diz que ainda precisa definir 13 ministros

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ainda não definiu nomes para 13 pastas da Esplanada. De acordo com Lula, os indicados serão definidos até terça-feira.

Durante discurso no CCBB, sede da transição, Lula afirmou que "tudo pode acontecer" até a definição dos novos nomes. "Quero dizer para companheiros que ainda não foram contemplados, vamos contemplar quem ajudou. Esperem que a sua vez vai chegar", afirmou.

Para os ministros já anunciados, ele enfatizou que é preciso "não ter vergonha da política", repetindo que é necessário montar um governo com "gente diversa". "Foi o legado político que deixamos (PT) que fez com que a gente ganhasse essa eleição. A gratidão do povo pelos governos que exercemos foi reconhecida nas eleições", completou.

O presidente afirmou que apesar da criação de novas pastas, não haverá incremento nos gastos para o governo federal. "Vamos fazer todo esforço para que pouco dinheiro seja colocado à disposição das pessoas. Todo mundo vai ter que começar apertando os cintos", disse Lula. "Não haverá tempo para descanso nestes próximos quatro anos", concluiu.

Para Lula, o novo governo precisa ter a competência para recuperar "a fraternidade, a solidariedade e o amor". "Só vamos recuperar isso se tiver eficiência (no governo) e cumprir cada palavra da campanha. Temos só uma missão, fazer o povo voltar a ser feliz, estudar, comer decentemente", completou.

Veja os ministros anunciados por Lula

Alexandre Padilha, ex-ministro e eleito deputado federal: Relações Institucionais;

ex-ministro e eleito deputado federal: Relações Institucionais; Márcio Macedo, deputado por Sergipe: Secretaria-Geral da Presidência;

deputado por Sergipe: Secretaria-Geral da Presidência; Jorge Messias, procurador da Fazenda Nacional : Advocacia-Geral da União

procurador da Fazenda Nacional Advocacia-Geral da União Marcio França, ex-governador de SP: Portos e Aeroportos

ex-governador de SP: Portos e Aeroportos Nísia Trindade, presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz): Ministério da Saúde;

presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz): Ministério da Saúde; Luciana Santos , vice-governadora de Pernambuco e presidenta do PCdoB : Ciência e Tecnologia

, : Ciência e Tecnologia Camilo Santana, ex-governador do Ceará e eleito senador: Ministério da Educação;

ex-governador do Ceará e eleito senador: Ministério da Educação; Esther Dweck , economista: Gestão e Inovação;

Cida Gonçalves , ex- secretária nacional do enfrentamento à violência contra mulher : Mulheres;

, ex- : Mulheres; Wellington Dias , ex-governador do Piauí: Desenvolvimento Social

, ex-governador do Piauí: Desenvolvimento Social Margareth Menezes , cantora: Cultura

, cantora: Cultura Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo do Campo (SP): Ministério do Trabalho;

ex-prefeito de São Bernardo do Campo (SP): Ministério do Trabalho; Anielle Franco, diretora do Instituto Marielle Franco: Ministério da Igualdade Racial;

diretora do Instituto Marielle Franco: Ministério da Igualdade Racial; Silvio Almeida , advogado e professor universitário: Direitos Humanos;

, Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito e ex-governador de SP: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC);

vice-presidente eleito e ex-governador de SP: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC); Vinicius Carvalho, ex-presidente do Cade: Controladoria-Geral da União.

LEIA TAMBÉM: