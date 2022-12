Lula deve se encontrar com Tebet nesta terça-feira para discutir ministério

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se encontrar com a senadora Simone Tebet (MDB-MS) nesta terça-feira, 27, em Brasília, para discutir o papel dela no próximo governo. Tebet tem sido cotada para assumir o Ministério do Planejamento, que será recriado a partir do desmembramento do atual Ministério da Economia.

Se for confirmada ministra do Planejamento, Tebet dividirá com a Fazenda, que ficará nas mãos de Fernando Haddad, as principais decisões econômicas - que no governo Bolsonaro couberam ao "super" Ministério da Economia, chefiado por Paulo Guedes.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, já afirmou que o Planejamento ficará, por exemplo, com a Secretaria de Orçamento Federal (SOF). No dia em que anunciou Haddad como próximo ministro da Fazenda, Lula disse que o Planejamento ficaria com alguém "bastante afinado" com o petista, "para que não haja muita divergência entre os dois ministérios".

Haddad afirmou nesta segunda-feira, 26, que Tebet é "uma política muito qualificada" e que não teria dificuldade para eventualmente assumir o Planejamento no próximo governo. Segundo ele, antes "havia uma intenção de que a Simone visava um ministério finalístico", como Desenvolvimento Social ou Cidades. "Isso mudou da semana passada pra cá", observou.

Apesar de ser um ministério bastante cobiçado, o Planejamento não era a primeira opção de Tebet. A senadora visava inicialmente o Desenvolvimento Social, que cuida do Bolsa Família. Lula já anunciou, no entanto, que o comando da pasta ficará com o senador eleito Wellington Dias (PT-PI), ex-governador do Piauí.

Tebet também teria sido sondada para o Meio Ambiente, mas a tendência é que a ex-ministra e deputada eleita Marina Silva (Rede) assuma o ministério novamente. Outra possibilidade ventilada para a senadora é o Ministério das Cidades.

Na semana passada, Lula anunciou que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin também fará parte da equipe econômica do novo governo. Alckmin será ministro de Indústria e Comércio. Veja a lista dos ministros anunciados na semana passada.