Lula deve sancionar projeto que acaba com saidinha de presos

A avaliação no Planalto é que um veto total poderia provocar um novo desgaste com o Congresso. Além disso, o veto teria grandes chances de ser derrubado pelos parlamentares.

Há possibilidade, porém, de que ocorram vetos a trechos do projeto, mas ainda não há uma definição . A informação foi revelada pela colunista d'O Globo, Vera Magalhães.

A base governista da Câmara chegou dividida na votação e uma parte foi contra. Uma outra ala, no entanto, avaliou que a versão aprovada pelo Senado suavizou o fim das saidinhas. Senadores que fazem parte da base tinham sido a favor do texto. O governo era contra, mas não teve como atuar para barrar a aprovação. No fim, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), liberou a bancada na votação.

O Grupo Prerrogativas, que reúne advogados e juristas progressistas próximos a Lula, divulgou nota nesta quinta-feira em que critica o teor do projeto e diz esperar que o texto seja vetado por Lula. “Em uma luminosa manifestação do populismo penal, suprimiu-se uma medida ressocializante, que vale lembrar, foi editada em pleno regime militar haja vista a sanção da Lei de Execuções Penais pelo então Presidente da República João Baptista Figueiredo”, afirma a nota. População carcerária

Os advogados ainda dizem que “pelo descumprimento de muito poucos, toda uma população carcerária perderá a oportunidade de voltar ao convívio gradativo com suas famílias e com a sociedade”.