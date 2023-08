Lula deve passar dia no hotel em reuniões preparatórias do Brics com Haddad e outros ministros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve passar o dia em reuniões fechadas com sua assessoria e ministros, no hotel The Leonardo, em Johannesburgo, nesta segunda-feira, dia 21.

Segundo a Presidência, Lula optou por dividir o dia entre descanso do deslocamento aéreo e conversas prévias relacionadas aos assuntos que discutirá na Cúpula do Brics, com líderes políticos da Rússia, da China, da Índia e da África do Sul, país anfitrião. Entre as questões principais, estão a expansão do Brics, travada pelo Brasil, e a adoção de alternativas financeiras ao dólar para transações comerciais internacionais.

Lula desembarcou para a 15ª Cúpula do Brics na manhã desta segunda-feira, acompanhado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, além do assessor especial Celso Amorim.

Comitiva



Vieram no mesmo voo e ficam no hotel da comitiva a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e a ex-presidente Dilma Rousseff, atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), fundado pelos países do Brics.



O presidente também vai participar de encontros bilaterais. Já foi confirmada a reunião com a delegação de Bangladesh, e Senegal deve entrar na agenda. Lula analisa pedidos de outros três países.



O ministro da Fazenda vai acompanhar Lula nos encontros, a pedido do presidente, e discutir temas de comércio e investimentos entre países do Brics. Haddad tem ainda reuniões paralelas em preparação com ministros de Finanças da África do Sul e da Argélia. Essas conversas estão pendentes de confirmação final. O ministro pode ainda visitar o Museu do Apartheid.

Programas culturais paralelos costumam ser oferecidos pelo anfitrião, mas, segundo a Presidência, Lula não deve participar de nenhum que não esteja na agenda da cúpula.