Lula deve decidir sobre programa de bolsas de ensino médio nos próximos dias, diz Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta sexta-feira, 10, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve decidir nos próximos dias sobre o programa de bolsas para o ensino médio que o governo prepara.

"Já temos os valores, já apresentamos ao presidente e esta semana, ele quis dizer na próxima semana, a decisão final e eventual data de lançamento será marcada", declarou o ministro em coletiva nesta sexta-feira, 10, no Palácio do Planalto.

Recursos financeiros

De acordo com o ministro, o governo tem conhecimento do investimento a ser feito e de onde tirar os recursos para bancar o novo programa de bolsas, mas não deu detalhes.

As bolsas para o ensino médio foram propostas pela campanha de Simone Tebet, que hoje é ministra do Planejamento mas disputou a Presidência da República em 2022. A absorção da proposta por Lula foi parte do acordo para Simone apoiá-lo no segundo turno.

A ideia é pagar um valor mensal para alunos do ensino médio e fazer uma poupança a ser paga no fim dos estudos para desestimular a evasão escolar.