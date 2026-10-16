Lula demorou a falar sobre custo de vida na campanha, diz analista político

RESUMO ＋ O analista político Creomar de Souza avalia que a campanha de Lula demorou a direcionar sua comunicação para questões do cotidiano, como alimentação, gás de cozinha e poder de compra. Em entrevista ao Eleições em Pauta, da EXAME, ele afirmou que a distância entre indicadores econômicos e a percepção da população ajuda a compreender as dificuldades eleitorais enfrentadas pelo presidente.

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demorou a colocar o custo de vida e as dificuldades econômicas do cotidiano no centro de sua comunicação eleitoral, segundo avaliação do analista político Creomar de Souza, sócio-fundador da consultoria de risco político Dharma.

Para ele, a estratégia inicial deu maior destaque a temas como soberania nacional, exploração de terras raras e disputas com os Estados Unidos.

"A campanha do Lula calibrou uma campanha que não conversava diretamente com o eleitor. Queria conversar de terras raras, queria conversar de soberania nacional, queria conversar de Donald Trump, queria conversar de interferência americana", afirmou.

Em entrevista ao programa Eleições em Pauta, da EXAME, Creomar afirmou que a escolha desses assuntos dificultou a conexão da campanha com parte dos eleitores, mesmo diante de indicadores macroeconômicos considerados positivos.

"O governo teve dificuldades de entrega nisso, que é a sensação de melhoria de vida cotidiana", afirmou o analista.

Segundo Creomar, a distância entre o desempenho dos indicadores econômicos e a percepção das famílias sobre suas condições financeiras é um dos elementos que ajudam a compreender o cenário eleitoral.

Na avaliação do especialista, resultados positivos da economia não se traduzem necessariamente em uma percepção de melhora do poder de compra, especialmente quando os consumidores continuam enfrentando preços elevados de produtos essenciais.

O analista comparou a situação brasileira à experiência eleitoral dos Estados Unidos, em que o custo de vida também ocupou espaço relevante no debate político após a pandemia de Covid-19 e prejudicou a reeleição de Joe Biden, que deixou a disputa para ser substituído por Kamala Harris. A mudança não surtiu efeito e Donald Trump venceu a eleição americana de 2024.

"Apesar de indicadores macroeconômicos serem relativamente positivos ou muito positivos, efetivamente as pessoas não sentiam essa melhoria na própria vida cotidiana", disse.

A inflação acumulada no governo Lula é a menor na comparação com todas as gestões anteriores desde o Plano Real, no governo Fernando Henrique Cardoso, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mesmo assim, a questão dos preços é um dos calcanhares de Aquiles do petista.

Creomar citou como exemplos as dificuldades para comprar alimentos e pagar pelo gás de cozinha. Segundo ele, a manutenção de preços elevados após a pandemia representa um desafio para governos que buscam demonstrar os resultados de suas políticas econômicas.

Flávio explorou custo de vida

Na entrevista, Creomar também destacou que a campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) utilizou referências ao custo de vida e à segurança pública para apresentar suas mensagens eleitorais.

Como exemplo, mencionou o uso da expressão "soberania" associada à capacidade de comprar alimentos e à liberdade de circulação sem sofrer com a criminalidade.

Essa diferença de abordagem, segundo ele, ajuda a compreender as estratégias de comunicação adotadas pelos dois candidatos durante o primeiro turno.

Em peças de campanha, o senador foi aos supermercados e comparava os preços dos alimentos durante a gestão de Jair Bolsonaro e agora. Flávio usou a promessa de picanha, feita por Lula durante a campanha de 2022, para atacar o adversário.

A estratégia explica, em partes para Creomar, a dianteira de Flávio no primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula.

Mudanças na estratégia após o primeiro turno

Creomar afirmou que o resultado do primeiro turno provocou uma reorganização na campanha de Lula, com maior mobilização nas ruas e mudanças na atuação digital.

Segundo o analista, a campanha passou a buscar novas formas de comunicação para ampliar o alcance de suas mensagens na disputa contra Flávio Bolsonaro.

"Acendeu-se uma luz de alerta no Partido dos Trabalhadores, acendeu-se uma luz de alerta naquele círculo decisório mais próximo do presidente da República", afirmou.

Ele citou a participação do deputado federal André Janones na estratégia digital, com Lula gravando vídeos verticais e a criação do canal de WhatsApp "Exército do Lula", e a intensificação dos atos de apoiadores do presidente em diferentes capitais.

"No fim surgiu uma solução que é muito próxima à solução da campanha anterior, que é o deputado Janones, que assumiu ali uma ação mais robusta de ocupação de espaço no meio digital", disse.

O especialista também mencionou a divulgação de uma carta direcionada ao eleitorado evangélico como exemplo de uma iniciativa adotada na reta final da disputa.

"Com algum atraso, na terça-feira dessa semana, a campanha do Lula fez uma carta aos evangélicos. E aí, em algum sentido, pode cair naquele dilema do muito pouco e muito tarde", afirmou.

Para Creomar, a iniciativa poderia ter sido adotada ainda no primeiro turno, quando a campanha priorizou temas que, em sua avaliação, tinham menor impacto direto sobre as preocupações cotidianas dos eleitores. O analista avalia que todo esse esforço busca alcançar o eleitor que não votou no primeiro turno.

"A campanha do presidente Lula calibrou nesse segundo turno muito na ideia de que, olha, você que se absteve, não dá para se abster, porque eu até entendo que você não gosta de mim, mas lembra do que o pai do Flávio fez", afirmou.

Segundo Creomar, a mobilização desse grupo será um dos elementos a serem observados nos últimos dias de campanha, ao lado da disputa pelos votos de eleitores que escolheram outros candidatos.

"33 milhões de abstenções, os 6,9 milhões que votaram nos outros candidatos e os 9 milhões de nulos e brancos. É daí que vem a chave da vitória", disse.