Lula defende redução dos juros com 'sobriedade': 'Não pode ficar numa gangorra'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quinta-feira que haja uma redução da taxa básica de juros, a Selic, "com sobriedade". Segundo ele, a queda do patamar de juros é necessário, mas não pode ser abrupto, para que não haja instabilidades na economia.

A declaração foi concedida em entrevista gravada na manhã desta quinta-feira ao Jornal da Band.

— Pode ser este ano ainda, mas tem de começar a baixar com muita sobriedade e sustentabilidade, porque a gente não pode ficar numa gangorra — disse Lula.

A Selic, que é definida pelo Banco Central (BC), está atualmente em 15% ao ano, o maior patamar desde 2006. Segundo Lula, o presidente do BC, indicado por ele, Gabriel Galípolo, tem consciência que é preciso baixar os juros.

— Não vou falar mal do Galípolo publicamente. Ele foi indicado por mim. O Galípolo sabe que a taxa de juros está alta, eu sei, todo mundo sabe. O que é preciso saber é qual o timing de conseguir baixar isso, estamos controlando a inflação, está metade do que estava quando recebi, e vamos baixar mais e taxa de juros vai começar a baixar — afirmou o presidente.

No final de agosto, Galípolo disse que a inflação no país está convergindo lentamente à meta, e por causa desse movimento gradual, será necessário manter os juros em nível elevado por um período prolongado.

— A gente vem reforçando que essa taxa de juros deve permanecer por um período prolongado num patamar restritivo, justamente porque a gente está num cenário de ter descumprido a meta [...] A convergência está se dando de uma maneira lenta para a meta de inflação. E é isso que tem demandado uma política monetária mais restritiva — disse na abertura do Congresso e Expo Fenabrave, em São Paulo, evento organizado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).