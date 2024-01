Lula confirma isenção de Imposto de Renda para até dois salários mínimos; entenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta terça-feira, 23, uma reajuste na tabela de isenção imposto de renda para acomodar o ganho real no salário mínimo.

Desde maio de 2023, a faixa de isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) foi ampliada de R$ 1.903,98 para R$ 2.112.

Neste mês, o governo federal bateu o martelo e definiu que o novo valor do salário mínimo será de R$ 1.412, com pagamento em fevereiro. Com isso, o reajuste na tabelas de isenção precisará ser feito.

— Resolvemos desonerar as pessoas que ganhavam até R$ 2,6 mil. Com o reajuste do salário mínimo, as pessoas que ganham dois mínimos parece que vão voltar a pagar impostos de renda, mas não vão porque nós vamos fazer as mudanças agora para que quem ganhe até dois mínimos não pague imposto de renda e tenho o meu compromisso de chegar no fim do meu mandato com isenção para todas as pessoas que ganham até 5 mil — disse o presidente