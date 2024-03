Lula condecora Emmanuel Macron com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul

O presidente francês, Emmanuel Macron, recebeu nesta quinta-feira do governo brasileiro a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. A honraria foi concedida durante visita oficial ao Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É a mais alta condecoração brasileira atribuída a cidadãos estrangeiros.

A agenda no Palácio do Planalto acontece após um encontro em Belém para tratar de assuntos amazônicos, no Rio de Janeiro, onde inauguraram o terceiro submarino franco-brasileiro. O presidente francês também esteve em São Paulo para conversar com empresários e jantar com celebridades.

Macron foi recebido na Praça dos Três Poderes ao som de "A chegada dos candangos", terceiro movimento de "Brasília: Sinfonia da Alvorada", composta por Tom Jobim com letra de Vinícius de Moraes em 1959. O arranjo foi executado pela Orquestra Maré do Amanhã — do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro — e pelo coro Madrigal de Brasília. Os jovens ainda apresentaram "Asa branca", de Luiz Gonzaga, e o "Rap da felicidade", de Cidinho & Doca.

Macron chegou na Esplanada dos Ministérios em carro oficial cercado pelos Dragões da Independência, o 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, responsável por guarnecer as instalações da Presidência da República.

Ao desembarcar, seguiu pelo tapete vermelho acompanhado de uma espécie de guia, que mostrou alguns pontos do local, como a escultura "Os Candangos", representando os construtores de Brasília. A seguir, o líder francês participou da revista da tropa e subiu a rampa do Palácio do Planalto, onde Lula esperava ao lado da primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, e do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O protocolo seguiu o rito de visita de chefe de Estado.