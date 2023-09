Lula cancela participação em evento do PAC em SP para se preparar para cirurgia, marcada para dia 29

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcou para o dia 29 a cirurgia no quadril para tratar da artrose. A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto.

Com o procedimento marcado, Lula cancelou agendas de viagens que estavam previstas para a próxima semana, seguindo a orientação médica. Na segunda-feira, a previsão era que ele participasse do lançamento do PAC em São Paulo ao lado do governador Tarcísio de Freitas.

Procedimento

O procedimento já estava previsto para ocorrer entre a última semana de setembro e a primeira semana de outubro, mas ainda não tinha data confirmada. O presidente tem uma artrose no quadril que tem provocado dores.

A previsão é que o presidente fique cerca de seis semanas sem viagens. A meta de recuperação é a participação na COP 28, marcada para novembro, em Dubai. A cirurgia será feira em Brasília.

O presidente sofre com intensas dores na cabeça do fêmur, provocadas por uma artrose. Em julho, Lula reclamou publicamente de suas dores durante uma live e afirmou que que tem ficado "irritado", "nervoso" e de "mau humor".