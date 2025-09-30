A quase um ano das eleições de 2026, as pesquisas divulgadas ao longo de setembro indicaram cenários com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente de concorrentes da centro-direita.

Os dados e analistas ouvidos indicam que , que se cristalizou desde o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra os produtos brasileiros, e a queda do preço dos alimentos.

As pesquisas mostram um novo patamar de popularidade do petista na relação com o começo do ano, quando ele atingiu seus piores índices de aprovação. Desde maio, o governo ajustou suas narrativas e, em julho, conseguiu capitalizar uma narrativa de soberania nacional diante do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Esse novo momento de Lula varia de pesquisa a pesquisa, mas de maneira geral todas mostram uma manutenção em um patamar mais favorável ao presidente, segundo analistas.

A pesquisa do Instituto MDA, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgada em 8 de setembro, mostrou Lula liderando em cinco dos seis cenários de segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

O melhor desempenho do petista é contra os governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União). A menor diferença é contra o ex-governador Ciro Gomes (PDT), onde há um cenário de empate técnico segundo a margem de erro do levantamento.

O instituto AtlasIntel divulgou no dia 17 de setembro uma pesquisa que mostrou que o presidente Lula abriu vantagem e venceria todos os adversários em cenários de segundo turno para as eleições presidenciais de 2026.

O petista aumentou a diferença contra todos os possíveis concorrentes em comparação com o levantamento anterior. A vantagem variou entre 5,4 pontos percentuais contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e 27,4 pontos na disputa com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD).

No levantamento da Genial/Quaest, divulgado em 18 de setembro, Lula manteve a vantagem e segue liderando todos os cenários de primeiro e segundo turno das eleições presidenciais de 2026. A pesquisa confirmou um cenário de estabilidade do presidente nos cenários eleitorais. A vantagem de Lula varia entre sete e 19 pontos percentuais, a depender do adversário.

O melhor desempenho do petista é contra os governadores Romeu Zema (Novo), Eduardo Leite (PSD), Ronaldo Caiado (União) e Ratinho Jr (PSD) e o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL). Lula também abriu vantagem em relação a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro (PL).

A menor diferença de percentual de voto é observada nas simulações contra o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT) e governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Confira as últimas pesquisas para presidente em 2026

Pesquisa CNT/MDA

CNT/MDA (setembro/25): cenários de 1º turno

Cenário 1:

Lula: 36,2%

Jair Bolsonaro: 29,7%

Ciro Gomes: 9,6%

Ratinho Jr: 6,9%

Ronaldo Caiado: 2,8%

Romeu Zema: 2,0%

Branco / Nulo: 9,5%

Indeciso: 3,3%

Cenário 2:

Lula: 35,8%

Tarcísio de Freitas: 17,1%

Ciro Gomes: 11,6%

Ratinho Jr: 10,0%

Ronaldo Caiado: 4,2%

Romeu Zema: 3,6%

Branco / Nulo: 12,4%

Indeciso: 5,3%

Cenário 3:

Lula: 37,1%

Eduardo Bolsonaro: 14,6%

Ciro Gomes: 12,3%

Ratinho Jr: 10,9%

Ronaldo Caiado: 4,5%

Romeu Zema: 4,2%

Branco / Nulo: 11,8%

Indeciso: 4,6%

CNT/MDA (setembro/25): cenários de 2º turno

Cenário 1 – Lula x Jair Bolsonaro (2º turno):

Lula: 45,7%

Jair Bolsonaro: 37,7%

Branco / Nulo: 14,5%

Indeciso: 2,1%

Cenário 2 – Lula x Tarcísio de Freitas (2º turno):

Lula: 43,9%

Tarcísio de Freitas: 37,6%

Branco / Nulo: 14,8%

Indeciso: 3,7%

Cenário 3 – Lula x Ciro Gomes (2º turno):

Lula: 39,4%

Ciro Gomes: 36%

Branco / Nulo: 20%

Indeciso: 4,6%

Cenário 4 – Lula x Ratinho Jr (2º turno):

Lula: 43,4%

Ratinho Jr: 36,7%

Branco / Nulo: 16,1%

Indeciso: 3,8%

Cenário 5 – Lula x Romeu Zema (2º turno):

Lula: 45%

Romeu Zema: 30,7%

Branco / Nulo: 19,2%

Indeciso: 5,1%

Cenário 6 – Lula x Ronaldo Caiado (2º turno):

Lula: 44,8%

Ronaldo Caiado: 30,4%

Branco / Nulo: 20,2%

Indeciso: 4,6%

Pesquisa AltasIntel

AtlasIntel (setembro/25): cenários de 2º turno

Lula X Tarcísio de Freitas

Lula: 50,6%

Tarcísio de Freitas: 45,2%

Branco/nulo/Não sei: 4,2%

Lula X Michele Bolsonaro

Lula: 51,9%

Michele Bolsonaro: 44,6%

Branco/nulo/Não sei: 3,6%

Lula X Jair Bolsonaro

Lula: 51,8%

Jair Bolsonaro: 44,8%

Branco/nulo/Não sei: 3,4%

Lula X Romeu Zema

Lula: 51,4%

Romeu Zema: 36,7%

Branco/nulo/Não sei: 11,9%

Lula X Ronaldo Caiado

Lula: 51,7%

Ronaldo Caiado: 34%

Branco/nulo/Não sei: 14,3%

Lula X Ratinho Jr.

Lula: 51,6%

Ratinho Jr.: 34,9%

Branco/nulo/Não sei: 13,5%

Lula X Eduardo Leite

Lula: 49,9%

Eduardo Leite: 22,5%

Branco/nulo/Não sei: 27,6%

Pesquisa Genial/Quaest

Genial/Quaest (setembro/25): cenários de 2º turno

Lula x Bolsonaro

Lula (PT): 47%

Jair Bolsonaro (PL): 34%

Indecisos: 2%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Lula x Tarcísio

Lula (PT): 43%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 35%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Lula x Michelle

Lula (PT): 47%

Michelle Bolsonaro (PL): 32%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Lula x Ciro

Lula: 40%

Ciro (PDT): 33%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 24%

Lula x Ratinho

Lula (PT): 44%

Ratinho Júnior (PSD): 32%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 21%

Lula x Leite

Lula (PT): 45%

Eduardo Leite (PSD): 26%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 25%

Lula x Eduardo

Lula (PT): 47%

Eduardo Bolsonaro (PL): 29%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 21%

Lula x Zema

Lula (PT): 45%

Romeu Zema (Novo): 32%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Lula x Caiado