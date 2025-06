Lula, Bolsonaro, Tarcísio: o que as novas pesquisas mostram sobre as eleições de 2026

A 15 meses das eleições de 2026, as pesquisas divulgadas ao longo de junho indicaram cenários com nomes da centro-direita empatados ou à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os dados e analistas ouvidos indicam que a queda da popularidade do petista, que ocorre desde o fim do segundo semestre de 2024, tem impactado nos levantamentos eleitorais.

O instituto Gerp divulgou no dia 3 de junho uma pesquisa que mostrou que se a eleição fosse na época, o primeiro turno à frente do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL), mas ficaria atrás do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL).

Nos cenários com Fernando Haddad, o ministro da Fazenda tem intenções de voto entre 13% e 14% e perde para todos os adversários diretos. Essa foi a quinta rodada do instituto que simulou diversos cenários para as eleições presidenciais do próximo ano, que ocorrerão em outubro de 2026.

No levantamento da Genial/Quaest, divulgada no dia 5 de junho, o presidente Lula empataria numericamente com Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível. O petista também empataria, dentro da margem de erro, com Tarcísio, o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD).

A primeira pesquisa do instituto Futura de junho, divulgada no dia 11 de junho, mostrou que Lula seria superado por Bolsonaro e empataria com Michelle, Tarcísio, Ratinho Jr. e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União).

O instituto Datafolha divulgou no dia 16 de julho uma pesquisa que mostra Lula à frente nas disputas diretas contra Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro e empatado com Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em cenários de segundo turno.

Já no segundo levantamento da Futura, Lula perderia para seis dos oito adversários testados em cenários de segundo turno com diferenças acima da margem de erro da pesquisa, com diferenças de intenção de voto de até 12 pontos percentuais.

Lula seria superado para além da margem de erro em disputas contra Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Ratinho Junior, Eduardo Bolsonaro; e o ex-governador Ciro Gomes (PDT).

Abaixo, você confere um resumo de cada uma das quatro pesquisas deste mês. Os resultados não podem ser comparados, uma vez que cada instituto ou empresa de pesquisa adota uma metodologia própria, o que leva a variações nos resultados.

Os estudos também devem ser vistos como um "termômetro" que mede a temperatura das intenções de voto, ou como "fotografias do momento", já que o cenário político-eleitoral ainda está muito distante e sempre pode mudar entre a aplicação de uma pesquisa e o dia da votação.

Confira as últimas pesquisas para presidente em 2026

Pesquisa Gerp

O levantamento foi realizado entre os dias 28 e 31 de maio de 2025, com 2.000 eleitores. A margem de erro é de 2,24 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um grau de confiança de 95,55%.

Cenário 1

Bolsonaro: 42%

Lula: 24%

Ciro Gomes: 6%

Ratinho Jr: 4%

Pablo Marçal: 3%

Ronaldo Caiado: 2%

Romeu Zema: 2%

Nenhum deles: 9%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Cenário 2

Lula: 24%

Tarcísio de Freitas: 18%

Pablo Marçal: 9%

Ciro Gomes: 9%

Ratinho Jr: 7%

Ronaldo Caiado: 5%

Romeu Zema: 3%

Nenhum deles: 17%

Não sabe/Não respondeu: 8%

Cenário 3

Michelle Bolsonaro: 28%

Lula: 23%

Ciro Gomes: 8%

Ratinho Jr: 7%

Romeu Zema: 6%

Ronaldo Caiado: 4%

Pablo Marçal: 4%

Nenhum deles: 13%

Não sabe/Não respondeu: 6%

Cenário 4

Lula: 26%

Eduardo Bolsonaro: 17%

Ciro Gomes: 11%

Ratinho Jr: 8%

Pablo Marçal: 8%

Romeu Zema: 7%

Ronaldo Caiado: 5%

Nenhum deles: 14%

Não sabe/Não respondeu: 5%

Cenário 5

Bolsonaro: 35%

Fernando Haddad: 14%

Ciro Gomes: 12%

Ratinho Jr: 7%

Pablo Marçal: 4%

Romeu Zema: 3%

Ronaldo Caiado: 3%

Nenhum deles: 15%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Cenário 6

Tarcísio de Freitas: 19%

Fernando Haddad: 13%

Ciro Gomes: 12%

Pablo Marçal: 11%

Ratinho Jr: 10%

Romeu Zema: 5%

Ronaldo Caiado: 4%

Nenhum deles: 19%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Cenário 7

Michelle Bolsonaro: 29%

Fernando Haddad: 13%

Ciro Gomes: 11%

Ratinho Jr: 8%

Romeu Zema: 5%

Pablo Marçal: 5%

Ronaldo Caiado: 5%

Nenhum deles: 16%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Cenário 8

Eduardo Bolsonaro: 17%

Fernando Haddad: 13%

Ciro Gomes: 13%

Ratinho Jr: 10%

Pablo Marçal: 10%

Romeu Zema: 8%

Ronaldo Caiado: 5%

Nenhum deles: 18%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Pesquisa Genial/Quaest

A pesquisa, realizada entre os dias 29 de maio e 1 de junho, ouviu 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais, através de entrevistas presenciais com questionários estruturados. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, e o índice de confiança é de 95%.

Lula x Bolsonaro

Lula (PT): 41%

Jair Bolsonaro (PL): 41%

Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Lula x Tarcísio

Lula (PT): 41%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 40%

Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

Lula x Michelle

Lula (PT): 43%

Michelle Bolsonaro (PL): 39%

Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

Lula x Ratinho Jr.

Lula (PT): 40%

Ratinho Júnior (PSD): 38%

Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Lula x Leite

Lula (PT): 40%

Eduardo Leite (PSD): 36%

Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Lula x Eduardo

Lula (PT): 44%

Eduardo Bolsonaro (PL): 34%

Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Lula x Zema

Lula (PT): 42%

Romeu Zema (Novo): 33%

Indecisos: 6%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Lula x Caiado

Lula (PT): 43%

Ronaldo Caiado (União): 33%

Indecisos: 6%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Pesquisa Futura

A pesquisa Futura entrevistou 1.001 brasileiros adultos entre os dias 2 e 4 de junho de 2025. A margem de erro do levantamento é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos.

Cenários 2º Turno

Lula x Jair Bolsonaro

Bolsonaro: 48,4%

Lula: 39,9%

Branco/Nulo: 10,2%

NS/NR/Indeciso: 1,5%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 39,5%

Caiado: 35,1%

Branco/Nulo: 21,6%

NS/NR/Indeciso: 3,8%

Lula x Michelle Bolsonaro

Michelle Bolsonaro: 46,2%

Lula: 40,9%

Branco/Nulo: 10,9%

NS/NR/Indeciso: 2,1%

Lula x Ratinho Júnior

Lula: 39,9%

Ratinho Júnior: 38,8%

Branco/Nulo: 18,0%

NS/NR/Indeciso: 3,2%

Lula x Tarcísio de Freitas

Lula: 41,1%

Tarcísio de Freitas: 41,0%

Branco/Nulo: 14,6%

NS/NR/Indeciso: 3,3%

Pesquisa Datafolha

A pesquisa Datafolha foi realizada presencialmente nos dias 10 e 11 de junho de 2025, com 2.004 eleitores de 16 anos ou mais em 136 cidades. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Lula (PT) x Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Lula: 48%

Tarcísio de Freitas: 39%

Em branco/nulo/nenhum: 13%

Não sabe: 1%

Lula (PT) x Michelle Bolsonaro (PL)

Lula: 42%

Michelle Bolsonaro: 38%

Em branco/nulo/nenhum: 12%

Não sabe: 1%

Fernando Haddad (PT) x Jair Bolsonaro (PL)

Fernando Haddad: 45%

Jair Bolsonaro: 41%

Em branco/nulo/nenhum: 13%

Não sabe: 1%

Lula (PT) x Jair Bolsonaro (PL)

Lula: 49%

Jair Bolsonaro: 40%

Em branco/nulo/nenhum: 10%

Não sabe: 1%

Lula (PT) x Eduardo Bolsonaro (PL)

Lula: 51%

Eduardo Bolsonaro: 34%

Em branco/nulo/nenhum: 14%

Não sabe: 1%

Lula (PT) x Flávio Bolsonaro (PL)

Lula: 47%

Flávio Bolsonaro: 38%

Em branco/nulo/nenhum: 14%

Não sabe: 1%

Pesquisa Futura

A pesquisa Futura entrevistou 2000 brasileiros adultos entre os dias 12 e 23 de junho de 2025. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos com nível de confiança de 95%.

2º Turno - Lula x Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro: 50%

Lula: 37,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 11,4%

NS/NR/Indeciso: 1,2%

2º Turno - Lula x Tarcísio de Freitas

Tarcísio de Freitas: 46,5%

Lula: 34,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 15,8%

NS/NR/Indeciso: 2,8%

2º Turno - Lula x Michelle Bolsonaro

Michelle Bolsonaro: 48,4%

Lula: 38,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 12,3%

NS/NR/Indeciso: 1,3%

2º Turno - Lula x Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro: 44,8%

Lula: 38,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 15,6%

NS/NR/Indeciso: 1,6%

2º Turno - Lula x Ronaldo Caiado

Ronaldo Caiado: 39,2%

Lula: 36,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 22%

NS/NR/Indeciso: 2,5%

2º Turno - Lula x Ciro Gomes

Ciro Gomes: 41,2%

Lula: 32,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 24,3%

NS/NR/Indeciso: 2,4%

2º Turno - Lula x Romeu Zema

Romeu Zema: 37,7%

Lula: 37,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 21,9%

NS/NR/Indeciso: 2,8%

2º Turno - Lula x Ratinho Júnior