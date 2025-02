Lula, Bolsonaro, Michelle, Tarcísio e Haddad: Paraná Pesquisas simula cenários para 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera três dos quatro cenários de primeiro turno em que seu nome é testado. Na única disputa contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula aparece numericamente atrás de seu principal adversário político, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 18.

Esta é a segunda pesquisa do instituto que simula diversos cenários para a eleição presidencial de 2026.

Os dados indicam que, se o pleito fosse hoje, Lula, Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), figurariam entre os nomes mais competitivos.

No cenário 1, Lula tem 33,8% das intenções de voto contra 36% do ex-presidente, tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Inelegível até 2030, Bolsonaro não poderá disputar a próxima eleição. Por isso, seu nome foi testado em apenas um cenário.

Nas outras simulações, Lula lidera contra Michelle Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD). A ex-primeira-dama é o nome com maior percentual de intenções de voto contra Lula: 27,3% contra 34,1% do petista.

Nos cenários sem Lula, Michelle lidera em uma das simulações — com Fernando Haddad como representante do governo —, e Tarcísio aparece à frente em outro, superando Haddad e Ciro Gomes.

Nomes como Pablo Marçal, Gusttavo Lima, Ronaldo Caiado e Helder Barbalho também foram testados na pesquisa, mas nenhum deles liderou ou ficou na segunda posição nos cenários testados. Na maioria das simulações, não ultrapassaram dois dígitos de intenção de voto.

Bolsonaro e Michelle à frente de Lula em cenários de segundo turno

Nas projeções para o segundo turno, Bolsonaro aparece à frente de Lula, com 45,1% contra 40,2% do petista. Contra Michelle, Lula registra 40,5%, enquanto a ex-primeira-dama atinge 42,9%. Em uma eventual disputa com o governador de São Paulo, o presidente alcança 41,1% contra 40,6%.

O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 16 de fevereiro de 2025, com 2.010 eleitores de 26 estados e do Distrito Federal, abrangendo 164 municípios. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um grau de confiança de 95%.

ESTIMULADA – Cenário 1

• Jair Bolsonaro: 36,0%

• Lula: 33,8%

• Ciro Gomes: 7,7%

• Gusttavo Lima: 5,1%

• Ronaldo Caiado: 2,7%

• Eduardo Leite: 2,7%

• Helder Barbalho: 1,1%

• Nenhum/ Branco/ Nulo: 6,8%

• Não sabe/ não opinou: 4,1%

ESTIMULADA – Cenário 2

• Lula: 34,1%

• Michelle Bolsonaro: 27,2%

• Ciro Gomes: 9,0%

• Gusttavo Lima: 8,7%

• Ronaldo Caiado: 4,7%

• Eduardo Leite: 3,1%

• Helder Barbalho: 1,3%

• Nenhum/ Branco/ Nulo: 7,6%

• Não sabe/ não opinou: 4,4%

ESTIMULADA – Cenário 3

• Lula: 34,1%

• Tarcísio de Freitas: 21,9%

• Gusttavo Lima: 11,0%

• Ciro Gomes: 10,0%

• Ronaldo Caiado: 4,1%

• Eduardo Leite: 2,8%

• Helder Barbalho: 1,3%

• Nenhum/ Branco/ Nulo: 9,6%

• Não sabe/ não opinou: 5,1%

ESTIMULADA – Cenário 4

• Lula: 33,8%

• Ratinho Junior: 15,0%

• Gusttavo Lima: 13,0%

• Ciro Gomes: 9,8%

• Ronaldo Caiado: 6,5%

• Eduardo Leite: 3,6%

• Helder Barbalho: 1,4%

• Nenhum/ Branco/ Nulo: 11,8%

• Não sabe/ não opinou: 5,0%

ESTIMULADA – Cenário 5

• Tarcísio de Freitas: 23,9%

• Fernando Haddad: 18,9%

• Ciro Gomes: 16,7%

• Gusttavo Lima: 12,4%

• Ronaldo Caiado: 4,2%

• Eduardo Leite: 3,8%

• Helder Barbalho: 1,3%

• Nenhum/ Branco/ Nulo: 13,0%

• Não sabe/ não opinou: 5,8%

ESTIMULADA – Cenário 6

• Michelle Bolsonaro: 30,2%

• Fernando Haddad: 18,8%

• Ciro Gomes: 15,4%

• Gusttavo Lima: 9,5%

• Ronaldo Caiado: 4,6%

• Eduardo Leite: 4,2%

• Helder Barbalho: 1,3%

• Nenhum/ Branco/ Nulo: 10,5%

• Não sabe/ não opinou: 5,6%

Cenários de segundo turno

ESTIMULADA – Cenário 7

• Jair Bolsonaro: 45,1%

• Lula: 40,2%

• Nenhum/ Branco/ Nulo: 10,7%

• Não sabe/ não opinou: 4,0%

ESTIMULADA – Cenário 8

• Michelle Bolsonaro: 42,9%

• Lula: 40,5%

• Nenhum/ Branco/ Nulo: 12,4%

• Não sabe/ não opinou: 4,2%

ESTIMULADA – Cenário 9

• Lula: 41,1%

• Tarcísio de Freitas: 40,8%

• Nenhum/ Branco/ Nulo: 13,6%

• Não sabe/ não opinou: 4,5%