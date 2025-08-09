Lula, Bolsonaro e Tarcísio: o que as novas pesquisas revelam sobre as eleições de 2026

As eleições presidenciais de 2026 ainda estão a mais de um ano e as novas pesquisas divulgadas ao longo de julho indicam cenários onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empata com Tarcísio de Freitas (Republicanos) e vence Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com levantamento realizado pelo instituto Quaest entre 10 e 14 de julho, Lula está tecnicamente empatado com Tarcísio, com 41% das intenções de voto contra 37% do adversário, dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais.

Em confronto com Bolsonaro, Michelle Bolsonaro (PL) e outros cinco nomes da direita, o petista vence em todos os cenários com diferenças que variam de 6 a 10 pontos percentuais.

O estudo da Quaest testou oito adversários contra Lula, indicando que, embora haja disputa acirrada com Tarcísio, o petista mantém vantagem consistente contra outros nomes de peso da direita.

A AtlasIntel, publicou pesquisa similar, realizada em julho, que confirma a liderança de Lula em todos os cenários de segundo turno. Nos confrontos diretos, o atual presidente aparece com cerca de 50% dos votos, superando Bolsonaro (50,1% a 46,3%), Tarcísio (50,4% a 46,6%), Michelle Bolsonaro (50,6% a 45,9%) e também outros candidatos como Ratinho Jr., Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Eduardo Leite.

Segundo a AtlasIntel, a vantagem de Lula nas simulações reflete não apenas o capital político acumulado, mas também a efetividade de sua estratégia para ampliar a base de apoio em diferentes regiões do país.

Complementando o cenário eleitoral, a pesquisa Gerp mostra uma melhora na avaliação do governo Lula. A desaprovação do presidente caiu para 56%, a menor desde o início do mandato, enquanto a aprovação subiu para 37%.

O levantamento atribui essa melhora, em parte, à resposta do governo ao impacto do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, que reforçou a percepção de defesa da soberania nacional e a continuidade de programas sociais importantes.

Confira as últimas pesquisas para presidente em 2026

Pesquisa Genial/Quaest

Cenário 1

Lula (PT): 32%

Jair Bolsonaro (PL): 26%

Ciro Gomes (PDT): 8%

Ratinho Júnior (PSD): 6%

Ronaldo Caiado (União): 3%

Romeu Zema (Novo): 2%

Indecisos: 9%

Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

Cenário 2

Lula (PT): 30%

Michelle Bolsonaro (PL): 19%

Ciro Gomes (PDT): 10%

Ratinho Júnior (PSD): 7%

Ronaldo Caiado (União): 5%

Romeu Zema (Novo): 4%

Indecisos: 9%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Cenário 3 – 1º turno

Lula (PT): 32%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 15%

Ciro Gomes (PDT): 12%

Ronaldo Caiado (União): 5%

Romeu Zema (Novo): 4%

Indecisos: 11%

Branco/Nulo/Não vai votar: 21%

Cenário 4 – 1º turno

Lula (PT): 31%

Eduardo Bolsonaro (PL): 15%

Ciro Gomes (PDT): 11%

Ratinho Júnior (PSD): 7%

Ronaldo Caiado (União): 5%

Romeu Zema (Novo): 5%

Indecisos: 10%

Branco/Nulo/Não vai votar

Intenção de voto para Presidente - 2º turno | Cenários estimulados

Cenário 1 – Lula (PT) x Jair Bolsonaro (PL)

Lula: 43%

Jair Bolsonaro: 37%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Cenário 2 – Lula (PT) x Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Lula: 41%

Tarcísio de Freitas: 37%

Indecisos: 7%

Branco/Nulo/Não vai votar: 15%

Cenário 3 – Lula (PT) x Michelle Bolsonaro (PL)

Lula: 43%

Michelle Bolsonaro: 36%

Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Cenário 4 – Lula (PT) x Ratinho Júnior (PSD)

Lula: 41%

Ratinho Júnior: 36%

Indecisos: 6%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Cenário 5 – Lula (PT) x Eduardo Leite (PSD)

Lula: 41%

Eduardo Leite: 36%

Indecisos: 7%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Cenário 6 – Lula (PT) x Eduardo Bolsonaro (PL)

Lula: 43%

Eduardo Bolsonaro: 33%

Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Cenário 7 – Lula (PT) x Romeu Zema (Novo)

Lula: 42%

Romeu Zema: 33%

Indecisos: 7%

Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Cenário 8 – Lula (PT) x Ronaldo Caiado (União)

Lula: 42%

Ronaldo Caiado: 33%

Indecisos: 7%

Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Pesquisa AtlasIntel

Intenção de voto para presidente - 2º Turno

Lula X Tarcísio de Freitas

Lula: 50.4%

Tarcísio de Freitas: 46.6%

Não sabe: 3.0%

Lula X Michele Bolsonaro

Lula: 50.6%

Michele Bolsonaro: 45.9%

Não sabe: 3.4%

Lula X Jair Bolsonaro

Lula: 50.1%

Jair Bolsonaro: 46.3%

Não sabe: 3.6%

Lula X Romeu Zema

Lula: 50.7%

Romeu Zema: 40.6%

Não sabe: 8.7%

Lula X Ronaldo Caiado

Lula: 50.3%

Ronaldo Caiado: 39.7%

Não sabe: 10%

Lula X Ratinho Jr.

Lula: 50.5%

Ratinho Jr.: 39.7%

Não sabe: 9.7%

Lula X Eduardo Leite

Lula: 49.6%

Eduardo Leite: 25.7%

Não sabe: 24.7%

Cenários de 1º turno

Cenário 1

Lula – 48.5%

Tarcísio de Freitas – 33.0%

Ratinho Jr. – 3.6%

Romeu Zema – 3.6%

Ronaldo Caiado – 3.0%

Ciro Gomes – 2.9%

Não sei/branco/nulo – 2.8%

Pablo Marçal – 2.2%

Eduardo Leite – 0.4%

Cenário 2

Lula – 48.5%

Michele Bolsonaro – 29.7%

Romeu Zema – 6.6%

Ronaldo Caiado – 4.6%

Ratinho Jr. – 4.2%

Ciro Gomes – 2.8%

Pablo Marçal – 1.7%

Não sei/branco/nulo – 1.6%

Eduardo Leite – 0.6%

Pesquisa Gerp

Cenário 1

Bolsonaro: 49%

Lula: 38%

Nenhum deles: 9%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Cenário 2

Michelle Bolsonaro: 46%

Lula: 38%

Nenhum deles: 12%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Cenário 3

Tarcísio de Freitas: 41%

Lula: 39%

Nenhum deles: 15%

Não sabe/Não respondeu: 6%

Cenário 4

Eduardo Bolsonaro: 43%

Lula: 39%

Nenhum deles: 13%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Cenário 5

Ciro Gomes: 36%

Lula: 35%

Nenhum deles: 24%

Não sabe/Não respondeu: 5%

Cenário 6

Lula: 40%

Ratinho Jr: 38%

Nenhum deles: 18%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Cenário 7

Lula: 42%

Romeu Zema: 31%

Nenhum deles: 23%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Cenário 8