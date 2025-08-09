Brasil

Lula, Bolsonaro e Tarcísio: o que as novas pesquisas revelam sobre as eleições de 2026

Três levantamentos com simulações de cenários de 2026 foram divulgados no mês de julho

Eleições 2026: cinco pesquisas mostraram cenários da disputa do próximo ano (Lula: Ricardo Stuckert / Bolsonaro: Renato Pizzutto/Band/Divulgação)

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 13h06.

As eleições presidenciais de 2026 ainda estão a mais de um ano e as novas pesquisas divulgadas ao longo de julho indicam cenários onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empata com Tarcísio de Freitas (Republicanos) e vence Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com levantamento realizado pelo instituto Quaest entre 10 e 14 de julho, Lula está tecnicamente empatado com Tarcísio, com 41% das intenções de voto contra 37% do adversário, dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais.

Em confronto com Bolsonaro, Michelle Bolsonaro (PL) e outros cinco nomes da direita, o petista vence em todos os cenários com diferenças que variam de 6 a 10 pontos percentuais.

O estudo da Quaest testou oito adversários contra Lula, indicando que, embora haja disputa acirrada com Tarcísio, o petista mantém vantagem consistente contra outros nomes de peso da direita.

A AtlasIntel, publicou pesquisa similar, realizada em julho, que confirma a liderança de Lula em todos os cenários de segundo turno. Nos confrontos diretos, o atual presidente aparece com cerca de 50% dos votos, superando Bolsonaro (50,1% a 46,3%), Tarcísio (50,4% a 46,6%), Michelle Bolsonaro (50,6% a 45,9%) e também outros candidatos como Ratinho Jr., Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Eduardo Leite.

Segundo a AtlasIntel, a vantagem de Lula nas simulações reflete não apenas o capital político acumulado, mas também a efetividade de sua estratégia para ampliar a base de apoio em diferentes regiões do país.

Complementando o cenário eleitoral, a pesquisa Gerp mostra uma melhora na avaliação do governo Lula. A desaprovação do presidente caiu para 56%, a menor desde o início do mandato, enquanto a aprovação subiu para 37%.

O levantamento atribui essa melhora, em parte, à resposta do governo ao impacto do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, que reforçou a percepção de defesa da soberania nacional e a continuidade de programas sociais importantes.

Confira as últimas pesquisas para presidente em 2026

Pesquisa Genial/Quaest

Cenário 1

  • Lula (PT): 32%
  • Jair Bolsonaro (PL): 26%
  • Ciro Gomes (PDT): 8%
  • Ratinho Júnior (PSD): 6%
  • Ronaldo Caiado (União): 3%
  • Romeu Zema (Novo): 2%
  • Indecisos: 9%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

Cenário 2

  • Lula (PT): 30%
  • Michelle Bolsonaro (PL): 19%
  • Ciro Gomes (PDT): 10%
  • Ratinho Júnior (PSD): 7%
  • Ronaldo Caiado (União): 5%
  • Romeu Zema (Novo): 4%
  • Indecisos: 9%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Cenário 3 – 1º turno

  • Lula (PT): 32%
  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 15%
  • Ciro Gomes (PDT): 12%
  • Ronaldo Caiado (União): 5%
  • Romeu Zema (Novo): 4%
  • Indecisos: 11%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 21%

Cenário 4 – 1º turno

  • Lula (PT): 31%
  • Eduardo Bolsonaro (PL): 15%
  • Ciro Gomes (PDT): 11%
  • Ratinho Júnior (PSD): 7%
  • Ronaldo Caiado (União): 5%
  • Romeu Zema (Novo): 5%
  • Indecisos: 10%
  • Branco/Nulo/Não vai votar

Intenção de voto para Presidente - 2º turno | Cenários estimulados

  • Cenário 1 – Lula (PT) x Jair Bolsonaro (PL)
  • Lula: 43%
  • Jair Bolsonaro: 37%
  • Indecisos: 4%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Cenário 2 – Lula (PT) x Tarcísio de Freitas (Republicanos)

  • Lula: 41%
  • Tarcísio de Freitas: 37%
  • Indecisos: 7%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 15%

Cenário 3 – Lula (PT) x Michelle Bolsonaro (PL)

  • Lula: 43%
  • Michelle Bolsonaro: 36%
  • Indecisos: 5%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Cenário 4 – Lula (PT) x Ratinho Júnior (PSD)

  • Lula: 41%
  • Ratinho Júnior: 36%
  • Indecisos: 6%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Cenário 5 – Lula (PT) x Eduardo Leite (PSD)

  • Lula: 41%
  • Eduardo Leite: 36%
  • Indecisos: 7%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Cenário 6 – Lula (PT) x Eduardo Bolsonaro (PL)

  • Lula: 43%
  • Eduardo Bolsonaro: 33%
  • Indecisos: 5%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Cenário 7 – Lula (PT) x Romeu Zema (Novo)

  • Lula: 42%
  • Romeu Zema: 33%
  • Indecisos: 7%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Cenário 8 – Lula (PT) x Ronaldo Caiado (União)

  • Lula: 42%
  • Ronaldo Caiado: 33%
  • Indecisos: 7%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Pesquisa AtlasIntel

Intenção de voto para presidente - 2º Turno

Lula X Tarcísio de Freitas

  • Lula: 50.4%
  • Tarcísio de Freitas: 46.6%
  • Não sabe: 3.0%

Lula X Michele Bolsonaro

  • Lula: 50.6%
  • Michele Bolsonaro: 45.9%
  • Não sabe: 3.4%

Lula X Jair Bolsonaro

  • Lula: 50.1%
  • Jair Bolsonaro: 46.3%
  • Não sabe: 3.6%

Lula X Romeu Zema

  • Lula: 50.7%
  • Romeu Zema: 40.6%
  • Não sabe: 8.7%

Lula X Ronaldo Caiado

  • Lula: 50.3%
  • Ronaldo Caiado: 39.7%
  • Não sabe: 10%

Lula X Ratinho Jr.

  • Lula: 50.5%
  • Ratinho Jr.: 39.7%
  • Não sabe: 9.7%

Lula X Eduardo Leite

  • Lula: 49.6%
  • Eduardo Leite: 25.7%
  • Não sabe: 24.7%

Cenários de 1º turno

Cenário 1

  • Lula – 48.5%
  • Tarcísio de Freitas – 33.0%
  • Ratinho Jr. – 3.6%
  • Romeu Zema – 3.6%
  • Ronaldo Caiado – 3.0%
  • Ciro Gomes – 2.9%
  • Não sei/branco/nulo – 2.8%
  • Pablo Marçal – 2.2%
  • Eduardo Leite – 0.4%

Cenário 2

  • Lula – 48.5%
  • Michele Bolsonaro – 29.7%
  • Romeu Zema – 6.6%
  • Ronaldo Caiado – 4.6%
  • Ratinho Jr. – 4.2%
  • Ciro Gomes – 2.8%
  • Pablo Marçal – 1.7%
  • Não sei/branco/nulo – 1.6%
  • Eduardo Leite – 0.6%

Pesquisa Gerp

Cenário 1

  • Bolsonaro: 49%
  • Lula: 38%
  • Nenhum deles: 9%
  • Não sabe/Não respondeu: 3%

Cenário 2

  • Michelle Bolsonaro: 46%
  • Lula: 38%
  • Nenhum deles: 12%
  • Não sabe/Não respondeu: 4%

Cenário 3

  • Tarcísio de Freitas: 41%
  • Lula: 39%
  • Nenhum deles: 15%
  • Não sabe/Não respondeu: 6%

Cenário 4

  • Eduardo Bolsonaro: 43%
  • Lula: 39%
  • Nenhum deles: 13%
  • Não sabe/Não respondeu: 4%

Cenário 5

  • Ciro Gomes: 36%
  • Lula: 35%
  • Nenhum deles: 24%
  • Não sabe/Não respondeu: 5%

Cenário 6

  • Lula: 40%
  • Ratinho Jr: 38%
  • Nenhum deles: 18%
  • Não sabe/Não respondeu: 4%

Cenário 7

  • Lula: 42%
  • Romeu Zema: 31%
  • Nenhum deles: 23%
  • Não sabe/Não respondeu: 4%

Cenário 8

  • Lula: 39%
  • Ronaldo Caiado: 32%
  • Nenhum deles: 25%
  • Não sabe/Não respondeu: 4%
