Lula, Bolsonaro e Tarcísio: o que as novas pesquisas revelam sobre as eleições de 2026

Eleições 2026: cinco pesquisas mostraram cenários da disputa do próximo ano (Lula: Ricardo Stuckert / Bolsonaro: Renato Pizzutto/Band/Divulgação)
Redatora
Publicado em 9 de agosto de 2025 às 13h06.
As eleições presidenciais de 2026 ainda estão a mais de um ano e as novas pesquisas divulgadas ao longo de julho indicam cenários onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empata com Tarcísio de Freitas (Republicanos) e vence Jair Bolsonaro (PL).
De acordo com levantamento realizado pelo instituto Quaest entre 10 e 14 de julho, Lula está tecnicamente empatado com Tarcísio, com 41% das intenções de voto contra 37% do adversário, dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais.
Em confronto com Bolsonaro, Michelle Bolsonaro (PL) e outros cinco nomes da direita, o petista vence em todos os cenários com diferenças que variam de 6 a 10 pontos percentuais.
O estudo da Quaest testou oito adversários contra Lula, indicando que, embora haja disputa acirrada com Tarcísio, o petista mantém vantagem consistente contra outros nomes de peso da direita.
A AtlasIntel, publicou pesquisa similar, realizada em julho, que confirma a liderança de Lula em todos os cenários de segundo turno. Nos confrontos diretos, o atual presidente aparece com cerca de 50% dos votos, superando Bolsonaro (50,1% a 46,3%), Tarcísio (50,4% a 46,6%), Michelle Bolsonaro (50,6% a 45,9%) e também outros candidatos como Ratinho Jr., Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Eduardo Leite.
Segundo a AtlasIntel, a vantagem de Lula nas simulações reflete não apenas o capital político acumulado, mas também a efetividade de sua estratégia para ampliar a base de apoio em diferentes regiões do país.
Complementando o cenário eleitoral, a pesquisa Gerp mostra uma melhora na avaliação do governo Lula. A desaprovação do presidente caiu para 56%, a menor desde o início do mandato, enquanto a aprovação subiu para 37%.
O levantamento atribui essa melhora, em parte, à resposta do governo ao impacto do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, que reforçou a percepção de defesa da soberania nacional e a continuidade de programas sociais importantes.
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3 – 1º turno
Cenário 4 – 1º turno
Intenção de voto para Presidente - 2º turno | Cenários estimulados
Cenário 2 – Lula (PT) x Tarcísio de Freitas (Republicanos)
Cenário 3 – Lula (PT) x Michelle Bolsonaro (PL)
Cenário 4 – Lula (PT) x Ratinho Júnior (PSD)
Cenário 5 – Lula (PT) x Eduardo Leite (PSD)
Cenário 6 – Lula (PT) x Eduardo Bolsonaro (PL)
Cenário 7 – Lula (PT) x Romeu Zema (Novo)
Cenário 8 – Lula (PT) x Ronaldo Caiado (União)
Intenção de voto para presidente - 2º Turno
Lula X Tarcísio de Freitas
Lula X Michele Bolsonaro
Lula X Jair Bolsonaro
Lula X Romeu Zema
Lula X Ronaldo Caiado
Lula X Ratinho Jr.
Lula X Eduardo Leite
Cenários de 1º turno
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3
Cenário 4
Cenário 5
Cenário 6
Cenário 7
Cenário 8