Lula assina duplicação em rodovia de Pernambuco nesta quarta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta quarta-feira, 8, da solenidade de assinatura da ordem de serviço da duplicação da BR-423, no trecho de 43,1 quilômetros, que fica entre as cidades de São Caetano e Lajedo, em Pernambuco. O evento acontece a partir das 11h30 no Palácio do Planalto, em Brasília, e terá a presença do ministro dos Transportes Renan Filho.

A rodovia liga os estados de Pernambuco, Alagoas e Bahia, integrando as cidades de Garanhuns, Ouro Branco e Paulo Afonso, respectivamente. Ao todo, o empreendimento tem um total de 83,1 quilômetros e faz parte do Novo PAC, tendo um investimento público previsto de R$ 554 milhões.

Aguardada há décadas, quando finalizada, a obra beneficiará cerca de 300 mil habitantes. Além disso, poderá evitar muitos acidentes na região, que é muito conhecida pela produção leiteira, produção avícola e pelo potencial turístico.

Além de Renan Filho, estarão presentes os ministros Rui Costa, Alexandre Padilha, José Mucio, Silvio Costa, Luciana Santos, André de Paula e José Messias. Senadores, deputados, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e também gestores municipais da região também devem estar na solenidade.