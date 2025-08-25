Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Lula assina acordos com a Nigéria após tarifaço de Trump e critica 'unilateralismo e protecionismo'

Presidente brasileiro recebeu, na manhã desta segunda-feira, o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, para uma visita de Estado no Palácio do Planalto

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 13h50.

Tudo sobreGoverno Lula
Saiba mais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou acordos de cooperação com o governo da Nigéria nesta segunda-feira. Segundo Lula, em meio a um momento de protecionismo e unilateralismo, os países trabalham juntos para construir um mundo "livre de imposições hegemônicas".

Lula recebeu, na manhã desta segunda-feira, o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, para uma visita de Estado no Palácio do Planalto.

— Nesse momento que ressurgem o protecionismo e unilateralismo, Nigéria e Brasil reafirma a sua aposta no livre comércio e integração produtiva. Seguimos empenhados na construção de um mundo de paz e livre de imposições hegemônicas — disse Lula durante a cerimônia de assinatura de acordos no Planalto.

A elevação de tarifas cobradas sobre produtos importados pelos Estados Unidos foi dos pontos a serem tratados pelos dois líderes, que devem reforçaram a importância do multilateralismo.

A Nigéria é um dos dez membros parceiros do Brics — bloco que é alvo de críticas do presidente americano Donald Trump. As exportações nigerianas passaram a ser tributadas em 15% pelos EUA, enquanto parte dos produtos brasileiros receberam uma sobretaxa de 50% de Washington.

No mês passado, Lula e Tinubu tiveram um encontro bilateral no Rio de Janeiro, à margem da cúpula de líderes do Brics. A reunião ocorreu um mês depois de o vice-presidente Geraldo Alckmin ter liderado uma missão a Abuja.

Acompanhe tudo sobre:Luiz Inácio Lula da SilvaGoverno LulaNigéria

Mais de Brasil

Direita vai se unir no 1º turno e PL terá candidato à Presidência, diz Valdemar Costa Neto

Bolsonaro deve receber visitas antes do julgamento no STF

'O Brasil precisa fazer 40 anos em 4', diz Tarcísio sobre prioridades para próximo governo

Previsão do tempo: frente fria chega a São Paulo e aumenta chance de chuva nesta segunda-feira, 25

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Vale do Silício cria fundo para influenciar eleições e frear regulamentação da IA

Ciência

Cabe um docinho? Estudo explica por que sempre sobra espaço para sobremesas ao final das refeições

Apresentado por BANCO PAN

Crédito com garantia de veículo se fortalece como alternativa financeira

Negócios

Como irmãos de 23 e 28 anos e um dermatologista criaram marca de skincare que já faturou R$ 1 bilhão