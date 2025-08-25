Lula assina acordos com a Nigéria após tarifaço de Trump e critica 'unilateralismo e protecionismo'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou acordos de cooperação com o governo da Nigéria nesta segunda-feira. Segundo Lula, em meio a um momento de protecionismo e unilateralismo, os países trabalham juntos para construir um mundo "livre de imposições hegemônicas".

Lula recebeu, na manhã desta segunda-feira, o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, para uma visita de Estado no Palácio do Planalto.

— Nesse momento que ressurgem o protecionismo e unilateralismo, Nigéria e Brasil reafirma a sua aposta no livre comércio e integração produtiva. Seguimos empenhados na construção de um mundo de paz e livre de imposições hegemônicas — disse Lula durante a cerimônia de assinatura de acordos no Planalto.

A elevação de tarifas cobradas sobre produtos importados pelos Estados Unidos foi dos pontos a serem tratados pelos dois líderes, que devem reforçaram a importância do multilateralismo.

A Nigéria é um dos dez membros parceiros do Brics — bloco que é alvo de críticas do presidente americano Donald Trump. As exportações nigerianas passaram a ser tributadas em 15% pelos EUA, enquanto parte dos produtos brasileiros receberam uma sobretaxa de 50% de Washington.

No mês passado, Lula e Tinubu tiveram um encontro bilateral no Rio de Janeiro, à margem da cúpula de líderes do Brics. A reunião ocorreu um mês depois de o vice-presidente Geraldo Alckmin ter liderado uma missão a Abuja.